Grupo cearense M7 entra no mercado de seguros

A M7 Soluções Financeiras acaba de criar um braço no segmento de seguros, a M7 Seguros, que terá como target empresas de todos os portes e pessoas físicas.

A expansão acrescenta ao portfólio da companhia soluções como seguros empresariais, patrimoniais, garantia, transporte, D&O (Responsabilidade Civil de Diretores e Administradores), E&O (Erros e Omissões), seguro de vida, automotivo, entre outras.

Segmento em alta

O anúncio ocorre em um cenário favorável para o setor de seguros no Brasil. De acordo com a Superintendência de Seguros Privados (Susep), o mercado registrou uma arrecadação de R$ 324,55 bilhões até setembro de 2024, um crescimento de 13,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Na condição de corretora, a M7 atua como ponte entre clientes e parceiros, como Lockton, XP, Tokio Marine, MAPFRE, Porto Seguro, Icatu, MetLife, Prudential e outros.

“Queremos ser um ecossistema de soluções, atendendo os clientes de forma integrada e completa. Muitas empresas precisam não apenas de seguros, mas também de empréstimos para colaboradores, investimentos e crédito. A M7 está preparada para oferecer esse suporte”, afirma Nisabro Fujita, CEO e sócio-fundador da M7.

A companhia projeta que, em três anos, a vertical de seguros represente 30% do faturamento total.

