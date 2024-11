De Periquito ‘Cara-Suja’ a pomba gigante: parque temático no Ceará terá 250 animais; veja imagens

Uma das principais apostas do Beach Park em sua cartela de projetos, o Parque Arvorar objetiva proporcionar aos visitantes uma imersão na natureza e valorização da fauna local — além de trazer alguns animais exóticos, entre eles a pomba goura, conhecida como pomba gigante, ave originária da Indonésia.

"O nosso grande foco é trabalhar com espécies do Brasil, silvestres, e mais precisamente do nosso bioma, da Caatinga", diz Leanne Soares, gerente do Parque Arvorar.

Ao todo, o parque contará com 250 animais, com destaque para as aves - muitas delas já estão no local em fase de adaptação. Além delas, répteis e pequenos mamíferos estão entre os “habitantes” da nova atração do Grupo Beach Park.

Como atração principal, o Parque Arvorar terá três grandes aviários de imersão, com área total de 3 mil m², onde o público poderá observar os animais, em um trajeto monitorado por educadores ambientais. Ao todo, o parque conta com investimento de R$ 25 milhões.

Legenda: Casa de arvorismo no Arvoar pode ser acessada pelo público Foto: Kid Júnior

Parque terá escultura de pássaro gigante

Ao entrar no Parque Arvorar, os visitantes passam por um grande portal em formato de Jandaia, esculpido pelo artista cearense Narcélio Grud. A ave foi escolhida justamente por ser um símbolo da fauna cearense.

Veja alguns dos animais do parque

Jandaia-verdadeira (Aratinga jandaya) e o Periquito Cara-Suja (Pyrrhura griseipectus)

A Jandaia-verdadeira (Aratinga jandaya) e o Periquito Cara-Suja (Pyrrhura griseipectus) são o foco do projeto Refauna Arvorar, que visa o repovoamento de aves nativas do Ceará ameaçadas de extinção e é realizado em parceria com as ONGs Associação Caatinga e Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos (Aquasis).

O Periquito Cara-Suja é uma espécie social que vive em bandos familiares de aproximadamente 4 a 15 indivíduos. Eles medem de 22 a 28 cm e se alimentam de frutos, sementes e flores.

Ao entardecer, se protegem dos predadores em ocos de árvores, entre folhas de palmeiras ou bromélias. Para sobreviver no Ceará, a ave precisa de florestas secas e úmidas que não ocorrem nas planícies. O Cara-Suja quase foi extinto pelo tráfico ilegal de animais silvestres.

Legenda: Periquito cara-suja, presente no parque Foto: Kid Júnior

Arara Canindé (Ara ararauna)

Apresentam características comuns entre as outras espécies de araras, mas difere-se pelo tamanho um pouco menor, podendo atingir no máximo 86 cm, e pela coloração azul em seu dorso, amarelo no ventre, rosto branco com penas faciais pretas junto a seu pescoço e cor verde na parte frontal da cabeça.

Legenda: Arara Canindé (Ara ararauna) está no Arvorar Foto: Kid Júnior

Periquito-da-caatinga (Eupsittula cactorum)

Por ser uma ave sociável e inteligente (capaz de emitir palavras e aprender truques) tornou-se muito procurada como animal de estimação, e, portanto, vítima do tráfico ilegal. Mede 25 centímetros de comprimento e tem a cabeça e corpo verde-acastanhada, dorso verde-oliva, asas verdes com as pontas azuis, peito alaranjado, bico marrom e barriga amarela.

Asa-branca ou pomba-asa-branca (Patagioenas picazuro)

Vive em campos, cerrados, bordas de florestas e também em centros urbanos. A ave tem como principal característica a faixa branca na parte superior das asas, o que deu origem ao nome popular, e inspirou Luis Gonzaga e Humberto Teixeira a compor a clássica canção “Asa Branca”.

Pomba goura (Goura cristata)

Conhecida como a maior pomba do mundo e chamada também de pomba gigante, a Pomba goura é uma ave originária da Indonésia. Chama a atenção pela plumagem azul cinzenta e pela “coroa” de plumas no topo da cabeça.

"É um animal ameaçado, mesmo sendo exótico. A gente procura trazer a história, a origem desse animal para poder contar, do porquê esse animal ser a maior pomba do mundo. Queremos trazer as histórias das espécies para mostrar para as pessoas", diz Leanne.

Legenda: Pomba goura, também conhecida como a maior pomba do mundo, está em exposição no parque Foto: Kid Júnior

Veja mais imagens do parque:

Legenda: Turaco-de-faces-brancas é uma das aves do Arvorar Foto: Kid Júnior

Legenda: Casa de arvorismo do Arvoar Foto: Kid Júnior

Legenda: Guará vermelho está no Arvorar Foto: Kid Júnior