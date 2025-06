Centro e Mucuripe lideram arrecadação de ICMS em Fortaleza; veja por bairros

Os dez bairros de Fortaleza que mais arrecadam Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) respondem por cerca de 70% da arrecadação da Capital cearense, segundo dados da Secretaria da Fazenda (Sefaz) repassados à coluna. Centro, Mucuripe e Cais do Porto lideram o ranking, somando quase R$ 5 bilhões.

Fortaleza arrecadou R$ 8,9 bilhões em 2024, cerca de R$ 1,8 bilhão a mais do que em 2023, quando foram arrecadados R$ 7,1 bilhões na Capital cearense, conforme a Sefaz-CE.

No Centro de Fortaleza, a arrecadação em 2024 chegou a R$ 2,2 bilhões, representando um acréscimo de R$ 514 milhões em relação ao montante de 2023, quando o bairro comercial arrecadou R$ 1,692 bilhão. O valor inclui o ICMS referente aos setores de comunicação, energia e combustíveis.

Veja a lista:

BAIRRO 2022 2023 2024 CENTRO 2.040.122.850,30 1.692.598.415,43 2.206.691.116,42 MUCURIPE 1.769.967.400,21 1.285.041.214,09 1.635723366,39 CAIS DO PORTO 818.508.856,67 599.494.186,21 848.120.800,64 MESSEJANA 286.484.908,57 329.037.251,41 378.078.120,86 ALDEOTA 270.926.048,02 297.979.209,68 352.947.263,50 EDSON QUEIROZ 162.434.214,58 179.364.376,47 212.603.668,04 PEDRAS* - 148.914.788,35 191.882.574,87 PAPICU 154.648.399,94 147.349.248,42 176.062.939,18 JACARECANGA 176.318.512,65 170.468.896,30 151.900.429,27 SÃO JOÃO DO TAUAPE 136.986.668,05 112.700.416,21 141.673.374,77 PARANGABA** 164.368.143,70 - -

Fonte: Sefaz-CE

*O bairro Pedras não estava entre as 10 maiores arrecadações em 2022.

**O bairro Parangaba deixou de ser uma das 10 maiores arrecadações em 2023 e se manteve fora da lista em 2024.

Segmento de energia é destaque

O secretário da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE), Fabrizio Gomes, pontua que esses três setores contribuíram fortemente para que Centro, Mucuripe e Cais do Porto ocupem as primeiras posições em arrecadação.

"O Centro tem muito fortemente o impacto do segmento de energia e algumas empresas de comunicação, já Mucuripe e Cais do Porto se destacam no setor de combustíveis", enfatiza o titular da Pasta.

Ele também reforça que o comércio desenvolvido em alguns bairros mais periféricos também reflete no ranking. "Alguns bairros têm uma movimentação econômica muito grande, se destacando, como Messejana, ficando acima da arrecadação da Aldeota", destaca Fabrízio Gomes.

Para se ter uma ideia, cerca de 80% da arrecadação de ICMS do Centro de Fortaleza corresponde à energia, comunicação e combustíveis, enquanto os outros 20% (ou R$ 455,8 milhões) correspondem, de fato, ao comércio.

Excluindo esses setores, as três mais robustas arrecadações de ICMS na Capital cearense são Centro, Messejana e Edson Queiroz. Além disso, outros bairros como Paupina e Barroso ganham espaço.