Imagem de rua do bairro Bom Jardim, que entre os com menores rendimentos mensais de Fortaleza

Negócios

Quais os 20 bairros mais pobres de Fortaleza? Genibaú lidera ranking com renda média de R$ 1,2 mil

Chefes famílias de bairros 'mais pobres' ganham 11,6 vezes menos do que os de bairros mais ricos

Mariana Lemos 06 de Agosto de 2025
imagem do centro de fortaleza com prédios ao redor da praça do ferreira

Opinião

Centro e Mucuripe lideram arrecadação de ICMS em Fortaleza; veja por bairros

Fortaleza arrecadou R$ 8,9 bilhões em 2024, cerca de R$ 1,8 bilhão a mais do que em 2023

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 05 de Junho de 2025
Mulher desce de ônibus em Fortaleza, para matéria sobre Etufor alterar linha de ônibus para atender moradores do Residencial Alto da Paz

Ceará

Etufor altera itinerário de linha de ônibus para contemplar moradores do Residencial Alto da Paz

As mudanças começarão a valer a partir da próxima terça-feira (22)

Redação 16 de Abril de 2025
Farol do Mucuripe. Elmano de Freitas assina ordem de serviço para obras de restauração Farol do Mucuripe

Ceará

Elmano assina ordem de serviço para obras de restauração do Farol do Mucuripe

Ao todo, o Governo do Estado deve investir R$ 2,6 milhões na requalificação do local

Redação 18 de Setembro de 2024
Suspeito tenta assaltar caminhão tanque e colide contra carreta estacionada em Fortaleza

Segurança

Suspeito rouba caminhão-tanque e colide contra carreta estacionada em Fortaleza

Motorista dormia no interior do veículo de grande porte, que estava parado, quando foi surpreendido pela batida. Ele sofreu ferimentos leves

Carol Melo e Nathally Kimberly 17 de Abril de 2024
Situação das casas desabadas em Fortaleza

Ceará

Morre vítima de desabamento de imóvel no bairro Cais do Porto

Imóveis próximos da ocorrência foram interditados devido a risco de desmoronamento

Redação 20 de Fevereiro de 2024
Situação de uma das casas após desabamento em Fortaleza

Ceará

Quatro pessoas ficam soterradas em desabamento de duplex em Fortaleza

Vítimas foram resgatadas pelos bombeiros

Leábem Monteiro e Ana Alice Guedes* 19 de Fevereiro de 2024
Assaí atacadista

Negócios

Rede atacadista Assaí abre mais uma unidade em Fortaleza; 500 empregos são gerados

O atacarejo possui 10 lojas em Fortaleza e outras cinco unidades no Ceará, gerando mais de 7 mil empregos, diretos e indiretos

Redação 26 de Outubro de 2023
Titanzinho, afogamento

Ceará

Criança de 5 anos morre afogada no Serviluz, em Fortaleza

Uma equipe foi deslocada para fazer os primeiros atendimentos, mas a criança não resistiu

Redação 06 de Agosto de 2023
Apenas em Fortaleza, a Rede Assaí conta com 8 unidades em diversos bairros

Opinião

Rede Assaí Atacadista anuncia nova loja que deve gerar 300 empregos em Fortaleza; veja onde

Unidade é a 10ª da rede atacadista na Capital

Foto frontal Victor Ximenes
Victor Ximenes 27 de Junho de 2023
