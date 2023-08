Criança de 5 anos morre afogada no Serviluz, em Fortaleza

Um menino identificado como Francisco Laércio, de 5 anos, morreu afogado na tarde deste domingo (6) na praia do Titanzinho, no Cais do Porto/Serviluz, em Fortaleza. O socorro do Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h40.

Segundo a ficha da ocorrência, Francisco "estaria se afogando e ninguém conseguia retirá-lo da água". Ainda conforme a ligação que acionou a equipe de emergência, a criança chegou a desaparecer da vista dos banhistas. Somente depois ele foi retirado do mar.

Os bombeiros foram até o local do afogamento com uma equipe da Polícia Militar, que fez os primeiros atendimentos à vítima.

Ainda foi realizada uma tentativa ressuscitação cardiopulmonar na criança, mas não foi possível reverter o quadro.

Um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi enviado para dar suporte à operação, mas quando chegou, já constatou o óbito.

