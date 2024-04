Suspeito rouba caminhão-tanque e colide contra carreta estacionada em Fortaleza

Um assalto a um caminhão-tanque acabou numa colisão, na madrugada desta quarta-feira (17), entre a carreta e outro veículo de transporte de combustível, que estava estacionado, no bairro Cais do Porto, em Fortaleza. O suspeito e um motorista, que dormia no interior do carro parado, tiveram ferimentos leves. O homem apontado como suposto autor do roubo foi preso.

Segundo o condutor Aury Isidio, que testemunhou o acidente, o motorista alvo do assalto relatou trafegar pela região da Praia do Futuro quando foi surpreendido por uma pessoa parada no meio da pista. Ao reduzir a velocidade, ele foi abordado e retirado do veículo.

Veja também

Em seguida, o suspeito teria seguido conduzindo a carreta, mas teria perdido o controle do veículo, na Avenida José Sabóia, próximo à Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor), ligada à Petrobras, e colidido contra outro caminhão-tanque que estava estacionado. O caso aconteceu por volta das 2h30 horas, conforme a Polícia Militar.

Aury Isidio Motorista Estava dormindo, mas acordei com o estrondo da batida. [...] Segundo o motorista relatou, ele vinha ali na Praia do Futuro, quando esse cara apareceu, do nada, na frente do caminhão, e tomou o caminhão dele de assalto. Ai, ele [suspeito] veio guiando esse caminhão até perto da refinaria. [...] Ai, perdeu o controle. Nessa hora tava chovendo bastante. Então, ele bateu contra o outro caminhão, que estava parado."

Legenda: No início desta manhã, os caminhões tanque são retirados do local do acidente Foto: Nathally Kimberly

No momento da colisão, o motorista Maurício Alexandre, de 58 anos, dormia no interior da carreta estacionada, que foi atingida pelo outro caminhão. À reportagem do Sistema Verdes Mares, ele relatou que foi surpreendido pela batida. O homem teve ferimentos leves e foi levado por policiais militares ao Instituto Doutor José Frota ( IJF), no Centro da Cidade, onde foi atendido e liberado.

Segundo nota da Polícia Militar, o suspeito de assaltar a outra carreta teve lesões e escoriações, tendo também sido encaminhado a unidade hospitalar, onde permanece sob escolta policial. O caso foi registrado no 2° Distrito Policial, da Polícia Civil, que instaurou um inquérito por roubo.

Vazamento de combustível tóxico

Devido ao impacto, o caminhão de Maurício Alexandre, que está carregado de biocombustível, apresentou vazamento. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o caso e verificou que o líquido não era não inflamável, mas poderia "causar irritações ou reações desconfortáveis se inalado ou em contato com os olhos e com a pele".

No início desta manhã de quarta-feira, segundo a corporação, os serviços de contenção e de coleta dos combustíveis do veículo foram realizados por uma empresa especializada em casos de produtos perigosos — contratada pelo empreendimento dono do caminhão-tanque.

Além das instituições citadas anteriormente, estiveram no local ainda equipes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).