Cagece suspende abastecimento de água em Fortaleza, Maracanaú e Eusébio; veja lista

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informou que interromperá o abastecimento de água em bairros de Fortaleza, Maracanaú, Eusébio e em alguns locais de Caucaia, Pacatuba, Maranguape e Itaitinga, nesta quarta-feira (17), das 5h às 19h. A previsão é que o fornecimento seja retomado às 21h do mesmo dia.

A empresa detalhou que a suspensão do serviço acontece por conta da necessidade da substituição de um trecho da adutora que atende a Estação de Tratamento de Água Oeste (ETA Oeste). O objetivo é reforçar o sistema que abastece as zonas norte e leste da capital cearense.

Em comunicado, a Cagece destacou que, em áreas elevadas ou distantes da estação de tratamento de água, o abastecimento pode demorar mais para ser normalizado, por conta da pressão, podendo ter restabelecimento total do equilíbrio do sistema em até 48h após a conclusão dos serviços.

A companhia orienta que, durante a interrupção do abastecimento, a água reservada seja consumida privilegiando o consumo humano e as atividades essenciais.

“Cabe destacar que alguns imóveis poderão sentir o desabastecimento e outros não, a depender de fatores como capacidade da caixa d’água, reservatórios de bairro etc”, enfatizou a Cagece.

