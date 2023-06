Rede Assaí Atacadista anuncia nova loja que deve gerar 300 empregos em Fortaleza; veja onde

A rede Assaí Atacadista abrirá uma nova unidade que deve ser inaugurada ainda este ano em Fortaleza. A loja ficará Cais do Porto.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (27) e acontece menos de um ano após as inaugurações nos bairros Jóquei Clube e Antônio Bezerra. Com o novo supermercado no Cais do Porto e o já anunciado no Montese, serão 10 unidades da rede na capital cearense.

A loja Assaí Cais do Porto está em construção na Avenida José Saboia e deve gerar cerca de 300 empregos diretos para a região. Os processos seletivos para as novas lojas ainda não estão abertos.

A nova loja ficará a cerca 2,3 km do Mercado dos Peixes e a 3 km da Praia do Futuro.

Assaí

A rede de atacarejo conta hoje com mais de 265 lojas em 23 estados mais o Distrito Federal. No Ceará, há 13 unidades nos municípios de: Fortaleza (8), Sobral (1), Caucaia (1), Iguatu (1), Juazeiro do Norte (1) e Maracanaú (1).

