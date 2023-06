Acampamento de luxo no Ceará com heliponto e lareira tem diária de até R$ 2.500

Uma empresa cearense investiu R$ 5 milhões para trazer ao Estado o conceito de Glampling (no inglês, junção de Glamour e Camping), tipo de hospedagem que une a liberdade do acampamento com o conforto da hotelaria de luxo.

O empreendimento turístico fica em Quixadá e oferece acomodações em formato de domos geodésicos, além de uma toca. Segundo os investidores, este é o único Glamping do Ceará.

"Parece um hotel cinco estrelas, mas dentro com a atmosfera de um acampamento", compara Ricardo Lima, gerente do DOM Luxury Glamping.

Legenda: Acampamento de luxo em Quixadá Foto: Divulgação

Expansão

O hotel abriga cinco acomodações, situadas em meio à natureza do sertão cearense, com capacidade para até 17 pessoas. A empresa vai expandir a capacidade em 30%, gerando empregos na região. Hoje, o projeto gera 13 vagas diretas e outras 70 indiretas. As obras de expansão começam em julho.

A cabana, em formato de redoma, é equipada com varanda, churrasqueira, lareira, eletrodomésticos e rede suspensa. Os quartos são limpos diariamente, e os hóspedes têm ainda opção de café da manhã e restaurante. Há até heliponto nos arredores.

Também é oferecido o chamado "quarto do piloto", acomodação especial para as famílias que desejam levar motoristas, babás e outros funcionários.

O valor da diária parte de R$ 800,00 e pode chegar a R$ 2.500,00.

"No Brasil existe Glamping, só que de uma forma mais rústica, sem serviços, onde a pessoa fica praticamente isolada. Posso dizer que somos verdadeiramente os pioneiros no conceito de luxo", destaca Lima.

A escolha por Quixadá, diz o gerente, deu-se para mostrar que o potencial turístico do Ceará vai muito além do litoral e da serra. A mão de obra é de Quixadá. "Geramos oportunidade de renda e emprego para as pessoas que antes viviam apenas da sazonalidade da terra. O turismo está impulsionando e a economia girando", frisa Lima.

