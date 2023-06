Beach Park é eleito o melhor parque aquático das Américas e top 2 do mundo

O Beach Park foi eleito o 2º melhor parque aquático do mundo e o melhor das Américas pela premiação Travellers' Choice - Best of the Best, promovida pelo site de viagens TripAdvisor.

O prêmio reconhece as melhores experiências e atrações globais, com base nas avaliações e opiniões dos viajantes durante os últimos 12 meses.

Na listagem geral, que engloba todos os tipos de parques de diversão, o empreendimento cearense foi considerado o 3º melhor do mundo.

O parque aquático número 1 do planeta, conforme a pesquisa, é o Siam Park, em Tenerife, na Espanha.

Menos de 1% dos 8 milhões de empreendimentos participantes do TripAdvisor recebem o prêmio Best of the Best.

Excelência

“Essa nomeação demonstra o compromisso em proporcionar uma experiência memorável e agradável para os nossos visitantes. Nossa equipe trabalha para garantir que todos tenham acesso a um serviço excepcional, além de um ambiente seguro para diversão e relaxamento. Estamos muito orgulhosos e gratos por sermos nomeados o segundo melhor parque aquático do mundo e o melhor das Américas”, afirma Murilo Pascoal, CEO do Beach Park.

Primeiro parque aquático do Brasil, o Beach Park, localizado em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, tem um portfólio com 30 atrações e opções de entretenimento, dentre elas icônico Insano, com 41 metros de altura; e o Vaikuntudo, o mais alto toboágua do mundo na categoria tornado.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil