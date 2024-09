Elmano assina ordem de serviço para obras de restauração do Farol do Mucuripe

O governador Elmano de Freitas (PT) assinou, nesta quarta-feira (18), a ordem de serviço para dar início às obras de restauração do Farol do Mucuripe, no bairro Cais do Porto, em Fortaleza. Inicialmente, a previsão era que a intervenção no equipamento, de mais de 180 anos, começasse ainda no primeiro semestre deste ano.

Ao todo, o Governo do Estado deve investir R$ 2,6 milhões na requalificação do local. Considerada histórico, a estrutura é protegida pelo tombo estadual, conforme o decreto nº 16.237, de novembro de 1983.

Construído entre os anos de 1840 a 1846, o Farol do Mucuripe foi referência para embarcações até ser desativado há 65 anos. O equipamento estava interditado pela Defesa Civil de Fortaleza “diante do estado de abandono”, segundo informou o órgão em março deste ano.

A reivindicação pela restauração da estrutura é antiga. Nos últimos anos, a comunidade passou a cobrar uma revitalização do local — que chegou a perder a cúpula, começou a enferrujar, quebrar e acumular sujeira. Além disso, moradores também solicitam uma qualificação do entorno do endereço.