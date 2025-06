Veículos que deixaram de ser produzidos estão entre os carros mais vendidos do Ceará; veja quais

Mesmo com o estoque de seminovos abastecido pela retomada na produção de veículos novos, os carros usados e velhinhos parecem ter lugar cativo no gosto do cearense. De acordo com dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), foram vendidos 43,4 mil automóveis com 13 anos ou mais de janeiro a abril de 2025.

Veja também Ingrid Coelho Consumidores do Ceará têm o quinto pior score de pagamento do país, diz Serasa Ingrid Coelho Como a suspensão da exportação de frango causada pela gripe aviária pode afetar os preços no Ceará?

Conforme o relatório da Fenauto, repassado pelo Sindicato dos Revendedores de Veículos Automotores do Ceará (Sindivel-CE), os usados jovens (4 a 8 anos) somaram 35,6 mil unidades, enquanto os maduros (9 a 12 anos) tiveram 31,3 mil transferências.

Os seminovos, veículos com até três anos de uso, registraram 27,4 mil transferências. Além disso, entre os 10 seminovos e usados preferidos no Ceará, cinco são carros que já foram até descontinuados pelas respectivas montadoras.

Veja quais:

Gol

O Gol, da Volkswagen, é o campeão de vendas no Ceará em abril, conforme dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto). O carro passou mais de 40 anos sendo fabricado e teve algumas versões no mercado, tendo sua fabricação encerrada em 2022.

Palio

O Palio, da Fiat, é o quinto carro preferido dos cearenses. A produção do veículo foi descontinuada em 2018.

Uno

Foto: Studio Cerri/Arquivo Diário do Nordeste

Assim como Palio e Gol, o Uno, da Fiat, é um carro que fez parte da história de muitas famílias brasileiras e contou com muitas versões. O veículo deixou de ser produzido em 2021 e foi o sexto mais vendido no Ceará em abril, conforme dados da Fenauto.

Celta

O Celta, da GM, foi o sétimo carro mais vendido do Ceará, apesar de a fabricação ter sido encerrada em 2015, o que o aproxima da categoria dos carros velhos (13 anos ou mais).

Siena

Mais um clássico da Fiat, o Siena também já foi descontinuado, mas é o oitavo carro mais adquirido entre os seminovos e usados no Ceará. O último ano de produção foi 2021.

Veja a lista dos dez seminovos mais vendidos em abril (seminovos e usados):

Gol (Volkswagen) Onix (GM) Corolla (Toyota) HB20 (Hyundai) Palio (Fiat) Uno (Fiat) Celta (GM) Siena (Fiat) Mobi (Fiat) Argo (Fiat)

Fonte: Fenauto

O relatório da Fenauto sobre o mercado de carros seminovos, usados e velhinhos mostra 137,9 mil transferências no Ceará neste primeiro quadrimestre de 2025 na comparação com igual período de 2024, um crescimento de 54,2%.

O presidente do Sindivel-CE, Everton Fernandes, pontua, entretanto, que os dados estão enviesados pelos períodos de greve no Detran, o que represou muitas transferências veiculares.

“No Ceará, nossa estatística está enviesada porque tivemos muitas greves do Detran e, quando não estava em greve, a operação era meio lenta. Isso impactou nos nossos números, mas não no mercado real”, enfatiza Fernandes.

De acordo com ele, as expectativas para 2025 são positivas, “com uma projeção conservadora de +6%”.

Preços

Para o segundo semestre deste ano, a expectativa é de manutenção dos preços no mercado de seminovos, usados e velhos, de acordo com o Sindivel-CE. Isso se explica pela estabilização na oferta, que sofreu anos de descompasso em decorrência do fechamento das linhas de montagem durante o período da pandemia.

“No pós-pandemia, houve redução nas vendas de carros novos, o que impactou o mercado de seminovos e dificultou a oferta de carros de 2020 e 2021”, afirma Fernandes.

Com a situação, os anos de 2023 e de 2024 foram de oferta reduzida no mercado de seminovos. Mesmo assim, ele lembra que as vendas no ano passado “atingiram patamar recorde”.

“Em 2025, houve muita renovação por conta dos grandes frotistas, como locadoras, então cresceu tanto o mercado de novos quanto o de usados”.

“Isso fez com que o mercado de seminovos e usados ficasse mais oxigenado”, afirma Fernandes.

Apesar da oferta mais volumosa, a taxa de juros elevada impede números mais robustos e projeções mais elevadas. Perguntado se o momento é interessante para a compra de um carro no mercado de seminovos, ele avalia que, pela oferta de carros, sim, mas que para financiamento o cenário pode ser um pouco complicado.