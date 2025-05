Consumidores do Ceará têm o quinto pior score de pagamento do país, diz Serasa

O score de crédito — que basicamente mede os hábitos de pagamento das contas — dos consumidores cearenses é a segunda pior média do Nordeste e a quinta pior do Brasil. A nota apurada no Estado foi 517, número que também está abaixo da média nacional, de 548 pontos.

A nota é medida pela Serasa, que divulgou nesta terça-feira (20) o Mapa do Score com dados de hábitos de pagamento em todos os estados brasileiros. As regiões Norte e Nordeste tiveram as piores médias, enquanto Sudeste e Sul tiveram as médias mais elevadas.

Na região Nordeste, a média de score de crédito do Ceará só não é pior que o dado apurado no Maranhão (516). No País, as piores médias foram registradas no Amazonas (490), Amapá (497) e Tocantins (512). Além do Maranhão, o Pará também teve nota 516.

Veja ranking do Nordeste

Sergipe: 543

Alagoas: 533

Bahia: 531

Paraíba: 531

Pernambuco: 530

Rio Grande do Norte: 529

Piauí: 526

Ceará: 517

Maranhão: 516

O gerente da Serasa, Fernando Gambaro, destaca que a taxa de desemprego no Nordeste, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ficou em 8,6% no primeiro trimestre, o que pode estar relacionado às notas mais elevadas.

“O desemprego é o principal fator que leva as pessoas a deixarem de pagar as dívidas. Não é uma relação direta, mas com certeza é um dos pontos que impacta”.

Ele frisa, no entanto, que não necessariamente pessoas de renda mais baixa terão score menor. “A inadimplência é um importante fator que impacta o score, mas ela está presente em todas as faixas de renda. Um consumidor com renda alta pode ter um score ruim e outra com renda mais baixa pode ter score bom”, diz Gambaro.

“A partir do momento que há essa inadimplência forte, que é resultado de hábitos ruins de pagamento, a região acaba tendo uma pontuação mais baixa porque o risco de crédito é maior”, acrescenta o gerente da Serasa.

No Ceará, a taxa de desemprego ficou em 8% no primeiro trimestre, a menor taxa do Nordeste. Na Região, a taxa mais elevada foi observada em Pernambuco, com 11,6%.

Jovens têm nota pior

Quanto mais jovem o consumidor, pior a nota de crédito. Isso, de acordo com Gambaro e Wesley Brandão, especialista da Serasa, está relacionado à falta de histórico e de experiência de crédito que os mais jovens têm.

“Quando o consumidor constrói um histórico de pagamento, ele vai adicionado atributos”, diz Brandão.

Os consumidores cearenses com idade entre 18 e 25 anos tiveram nota média de 456. A maior nota foi observada entre os consumidores com idade acima de 65 anos.

“É linear, cada faixa que vai avançando representa uma experiência maior com crédito. Normalmente essa pessoa mais velha já quitou o carro, já comprou a casa própria, passando por várias experiências de crédito”.

No Brasil, a média de score entre os mais jovens é de 505, enquanto os consumidores com mais de 65 anos atingiram 609 pontos.

O que é o score da Serasa e como consultar?

O Serasa Score é uma pontuação que varia de 0 a 1000 e representa a chance de o consumidor pagar suas contas em dia nos próximos seis meses. Criada em 2017 pela Serasa Experian, a nota é frequentemente consultada por credores e pode influenciar na decisão de um credor sobre a concessão de crédito e as condições a serem oferecidas ao cliente.

Para consultar o seu score de crédito, é preciso acessar o site da Serasa, digitar o CPF e fazer o cadastro. Finalizado o cadastro, o consumidor terá acesso a informações como propostas de negociação e o score de crédito.

De 0-300, o score é considerado baixo;

De 301-500, é regular;

De 501-700, é bom;

De 701-1000, excelente.

