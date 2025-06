Governo suspende produção de Coca-Cola em fábrica de Maracanaú, no Ceará

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) suspendeu temporariamente na terça-feira (3) a produção e envase na fábrica da Solar, em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza. A empresa é responsável pela produção, entre outras bebidas, do refrigerante Coca-Cola.

Segundo nota da Pasta, "a medida foi tomada de forma preventiva para apuração de um vazamento no sistema de resfriamento da linha de produção".

Veja também Ingrid Coelho Veículos que deixaram de ser produzidos estão entre os carros mais vendidos do Ceará; veja quais Ingrid Coelho Consumidores do Ceará têm o quinto pior score de pagamento do país, diz Serasa

Em nota, a Solar informou que está "conduzindo testes rigorosos para comprovar a total segurança dos produtos". "Estamos empenhados em retomar as atividades o mais rápido possível. As licenças de funcionamento da unidade permanecem válidas e atuais, com práticas sendo auditadas continuamente, tanto internamente quanto externamente".

"A Solar segue rigorosos protocolos de controle sanitário e de qualidade, reafirmando seu compromisso com altos padrões internacionais de produção, segurança alimentar em todas as etapas", reforça a Solar.

Possível falha na produção

Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (4), o ministro Carlos Fávaro afirmou que a empresa já iniciou a busca da possível falha na produção e o material contaminante se trata de etanol alimentício, usado no processo de resfriamento.

"Essa possível contaminação não é com material que não seja alimentício", disse. "Não queremos que tenha nenhum alarde na população brasileira".

"A expectativa é que ainda hoje esse processo finalize e todo ele corrigido, se isso ocorrer ainda hoje, o Ministério autoriza a companhia hoje a voltar a produzir refrigerante", disse o ministro.

A suspensão ocorreu após a fiscalização do Mapa constatar que houve contato entre os produtos feitos na fábrica e o líquido usado no sistema de resfriamento. Segundo o órgão, o líquido que teria entrado em contato com os produtos contém "álcool de grau alimentício que não oferece risco elevado à saúde e não inclui substâncias tóxicas".

Aproximadamente 9 milhões de litros do produto possivelmente contaminado aguardam análise laboratorial. "A medida visa garantir que todos os itens estejam plenamente adequados para o consumo antes de serem comercializados".

"A suspensão das atividades será mantida apenas até que a empresa conclua as correções necessárias, já em andamento, e comprove a eliminação de qualquer risco à segurança do processo, podendo ocorrer ainda nesta quarta-feira (4)", diz a nota do Mapa.

VEJA NOTA DA SOLAR

A Solar informa que a unidade de Maracanaú (CE) interrompeu temporariamente suas operações em consonância com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Essa pausa foi realizada preventivamente, e estamos atualmente conduzindo testes rigorosos para comprovar a total segurança de nossos produtos. Estamos empenhados em retomar as atividades o mais rápido possível. As licenças de funcionamento da unidade permanecem válidas e atuais, com práticas sendo auditadas continuamente, tanto internamente quanto externamente. A unidade é certificada pela ISO 9001 de gestão da qualidade e pela FSSC 22000 de segurança de alimentos. A Solar segue rigorosos protocolos de controle sanitário e de qualidade, reafirmando seu compromisso com altos padrões internacionais de produção, segurança alimentar em todas as etapas. Reforçamos o compromisso e diálogo com as autoridades e reiteramos que nossos produtos são 100% seguros, sem qualquer risco para os consumidores. Todas as demais operações de Solar seguem funcionando normalmente.