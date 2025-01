Coca-Cola retira produtos de circulação da Europa devido a níveis elevados de clorato; entenda

A Coca-Cola Europacific Partners, engarrafadora da marca na Bélgica, anunciou nessa segunda-feira (27) a retirada de produtos de diversos países da Europa devido à presença elevada de clorato.

A medida abrange latas retornáveis e garrafas de vidro de bebidas como Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss e Tropico, comercializadas na Bélgica, Países Baixos, Alemanha, Reino Unido, França e Luxemburgo desde novembro, com códigos de produção entre 328 GE e 338 GE.

De acordo com a empresa, grande parte dos produtos já foi retirada das lojas, mas o processo continua para recolher o restante. Consumidores que adquiriram os itens nesses países devem evitar o consumo e devolvê-los ao ponto de venda para reembolso.

A identificação dos níveis elevados de clorato ocorreu em testes de controle realizados na unidade de produção em Gante, na Bélgica.

Veja também Mundo Veja quanto Elon Musk e outros bilionários perderam com o impacto da startup chinesa DeepSeek Mundo Elon Musk sugere que alemães esqueçam culpa pelo passado nazista em evento de partido de extrema-direita

O que é o clorato?

O clorato é resultado do uso de desinfectantes à base de cloro no tratamento da água e no processamento de alimentos.

A exposição prolongada a essa substância pode representar riscos à saúde, especialmente para crianças com deficiência de iodo, conforme alertou a autoridade europeia para segurança alimentar.

No entanto, de acordo com a agência, mesmo considerando os níveis mais altos, "a ingestão total em um único dia dificilmente excederá o nível recomendado para consumidores de todas as faixas etárias".

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.