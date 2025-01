Veja quanto Elon Musk e outros bilionários perderam com o impacto da startup chinesa DeepSeek

O lançamento do modelo de baixo custo de inteligência artificial (IA) produzido pela startup chinesa DeepSeek abalou o mercado de ações dos Estados Unidos, nesta segunda-feira (27). Fortunas de magnatas da tecnologia despencarem em bilhões de dólares. As principais quedas foram registradas por nomes ligados a empreendimentos envolvidos com setor de IA.

Jensen Huang, CEO da Nvidia, fabricante americana que produz chips ultrapotentes e de alto custo para essa indústria, viu sua fortuna cair US$ 20,8 bilhões (R$ 123 bilhões), representando uma queda de aproximadamente 20% dos seus bens, segundo a agência Bloomberg.

Já o fundador da Oracle, Larry Ellison, perdeu o maior valor em termos absolutos: US$ 27,6 bilhões (R$ 163 bilhões). No entanto, conforme análise, o índice representou apenas uma queda de 12% da fortuna do empresário.

Abaixo, confira as principais perdas entre os bilionários da tecnologia, seguindo o ranking da revista Forbes, conforme o portal g1:

Larry Ellison — Oracle: US$ 27,6 bilhões (R$ 163 bilhões)

Jensen Huang — Nvidia: US$ 20,8 bilhões (R$ 123 bilhões)

Michael Dell — Dell: US$ 12,5 bilhões (R$ 74 bilhões)

Larry Page — Alphabet (Google): US$ 6,4 bilhões (R$ 37,9 bilhões)

Sergey Brin — Alphabet (Google): US$ 6 bilhões (R$ 35,5 bilhões)

Elon Musk — Tesla, xAI: US$ 5,3 bilhões (R$ 31 bilhões)

O que motivou a queda das fortunas?

A fabricante americana de semicondutores Nvidia liderou uma turbulência no setor de inteligência artificial em Wall Street nessa segunda, sofrendo uma perda próxima a US$ 600 bilhões (R$ 3,55 trilhões) em capitalização de mercado após o surgimento da startup chinesa DeepSeek e de seu modelo de IA de baixo custo. O empreendimento despencou mais de 17% no fechamento do mercado.

A empresa perdeu cerca de US$ 589 bilhões (R$ 3,5 trilhões) em valor de mercado, uma das maiores quedas na história, conforme a imprensa dos Estados Unidos, enquanto os investidores avaliavam a possibilidade de uma solução para a IA mais econômica oferecida por grupos chineses.

O movimento abalou profundamente a Bolsa de Valores de Nova York, que encerrou o dia com desempenhos mistos. O índice tecnológico Nasdaq foi o mais afetado, com queda de 3,07%. O S&P 500 perdeu 1,46%, enquanto o Dow Jones, após registrar perdas, conseguiu se recuperar e fechou com alta de 0,65%.

Domínio americano é desafiado pelos chineses

O mercado foi impactado por relatos de que o chatbot da DeepSeek oferece alto desempenho, mesmo utilizando chips de capacidades reduzidas, algo que pode ameaçar o domínio dos grandes grupos americanos no setor.

"O domínio [americano] está sendo desafiado pela China", resumiu Kathleen Brooks, diretora de pesquisa da plataforma de trading XTB. "A questão agora é se a China pode fazer melhor, mais rápido e com menos custos que os Estados Unidos, e se podem vencer a corrida da IA", acrescentou.

Milhões contra bilhões

A DeepSeek declarou ter gastado apenas US$ 5,6 milhões (R$ 33,1 milhões) para desenvolver seu modelo, um valor irrisório em comparação com os bilhões de dólares investidos pelas gigantes americanas.

Wall Street teme que o chatbot da DeepSeek possa competir com a OpenAI e seu popular ChatGPT.

