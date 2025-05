Índia e Paquistão firmam cessar-fogo, mas acordo é violado horas depois; entenda o conflito

Paquistão e Índia concordaram, na manhã deste sábado (10), com um cessar-fogo total e imediato após dias de ataques mortais com caças, mísseis, drones e artilharia.

O cessar-fogo ocorre após quatro dias de ataques e contra-ataques de ambos os lados, que mataram pelo menos 60 pessoas e fizeram milhares de civis fugirem de suas casas ao longo da fronteira, bem como na Caxemira dividida.

Contudo, horas depois, a Índia disse que o Paquistão violou repetidamente o cessar-fogo acordado entre os dois países horas antes e anunciou que estava retaliando, após dias de um confronto militar entre os dois vizinhos, dotados de armas atômicas.

O secretário indiano de Relações Exteriores, Vikram Misri, disse, neste sábado, que houve "violações repetidas" à trégua e que "as forças armadas estão dando uma resposta adequada e abordando estas reveladas".

Uma fonte do governo indiano disse que o Paquistão havia quebrado o acordo, e a equipe da AFP em Srinagar, na Caxemira administrada pela Índia, relatou ter ouvido uma série de explosões fortes.

O ministro-chefe de Jammu e Caxemira, Omar Abdullah, postou no X: "O que diabos aconteceu com o cessar-fogo? Explosões ouvidas em Srinagar!!!"

Como foi o anúncio do cessar-fogo

Autoridades de Islamabad e Nova Déli confirmaram o acontecimento minutos depois de o presidente dos Estados Unidos, DonaldTrump, publicar o anúncio em sua rede social Truth Social, já que o conflito entre os vizinhos detentores de armas nucleares parecia estar caminhando para uma guerra total.

"Após uma longa noite de negociações mediadas pelos Estados Unidos, tenho o prazer de anunciar que a Índia e o Paquistão concordaram com um CESSAR-FOGO TOTAL E IMEDIATO. Parabéns a ambos os países por usarem bom senso e grande inteligência", publicou Trump.

O secretário de Relações Exteriores da Índia, Vikram Misri, disse que ambos os lados "interromperiam todos os disparos e ações militares em terra, ar e mar" a partir das 17h (11h30 GMT).

Em uma declaração no X, o Ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar, disse: "O Paquistão e a Índia concordaram com um cessar-fogo com efeito imediato".

"O Paquistão sempre lutou pela paz e segurança na região, sem comprometer sua soberania e integridade territorial", acrescentou.

Entenda o conflito atual entre a Índia e o Paquistão

Os conflitos foram desencadeados por um ataque no mês passado no lado da Caxemira administrado pela Índia, que matou 26 turistas, a maioria homens hindus, e que Delhi atribuiu a Islamabad.

A Índia acusou o Lashkar-e-Taiba, sediado no Paquistão — uma organização designada como terrorista pela ONU — de realizar o ataque, mas Islamabad negou qualquer envolvimento e pediu uma investigação independente.

Militantes intensificaram as operações na Caxemira desde 2019, quando o governo nacionalista hindu do primeiro-ministro indiano Narendra Modi revogou sua autonomia limitada e assumiu o controle direto do estado de Nova Déli.

Os países travaram diversas guerras pelo território, que ambos reivindicam integralmente, mas administram porções separadas, desde que conquistaram a independência do domínio britânico em 1947.

