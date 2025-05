Papa Leão XIV faz apelo pela paz mundial e fim de guerras na Ucrânia e em Gaza

O papa Leão XIV fez um apelo, neste domingo (11), pela paz mundial e pelo fim de conflitos em diferentes regiões do mundo. A mensagem foi lida pelo pontífice ao fim da oração da "Rainha da Paz", em sua primeira aparição pública para um momento litúrgico aberto ao público desde o conclave.

No discurso, feito da sacada da Basílica de São Pedro, o Santo Padre citou especificamente as guerras na Ucrânia e em Gaza e os conflitos entre Índia e Paquistão.

"Trago no meu coração o sofrimento do amado povo ucraniano. Que se faça tudo aquilo que for possível para alcançar o mais rápido possível uma paz autêntica, justa e duradoura. Que sejam libertados todos os prisioneiros e que as crianças possam retornar às próprias famílias", declarou Leão XIV.

Veja também Mundo Vaticano divulga assinatura e brasão do Papa Leão XIV; entenda significado Mundo Extrema direita dos EUA critica escolha do papa Leão XIV e chama pontífice de 'marxista' Mundo Em visita ao túmulo de Francisco, Papa Leão XIV explica escolha do nome papal

Apelos sobre conflitos

A mensagem do papa sobre o conflito no leste europeu ocorre um dia após Vladimir Putin, presidente russo, propor uma negociação direta com a Ucrânia na próxima quinta-feira (15), na Turquia, para tratar um cessar-fogo.

Segundo o jornal O Globo, embora seja um pedido geral para o fim da guerra, a menção do pontífice ao retorno de crianças a suas famílias pode ainda ter sido em referência à deportação de crianças ucranianas para a Rússia.

Veja também Ceará Líder de paróquia na Barra do Ceará recebeu ‘votos perpétuos’ de novo papa Leão XIV; veja história

Além disso, sobre o conflito na Faixa de Gaza, Leão XIV pediu que os reféns ainda mantidos em cativeiro fossem libertados e que a população do enclave palestino volte a receber ajuda humanitária.

"Sinto a dor daquilo que acontece na Faixa de Gaza. Que cesse imediatamente o fogo. Que se preste socorro humanitário a toda a população civil, e que sejam os reféns liberados", apelou o líder da Igreja Católica.