Depois de ser engolido por baleia jubarte, jovem afirma que foi "um encontro com a vida selvagem no fim do mundo"

A sensação de nascer de novo de um susto foi sentida pelo venezuelano Adrián Simancas, de 23 anos. Em passeio de caiaque com o pai, Dell, de 49 anos, no último sábado, nas águas frias do sul do Chile, o jovem acabou dentro da boca de uma baleia jubarte - mas sem grandes impactos.

Conforme relatado por Adrián em entrevista à BBC News Mundo, durante o passeio de caiaque com o pai no último sábado (8), o jovem sentiu uma pancada nas costas e foi lançado ao ar. Nesse meio tempo, ele fechou os olhos, e ao abrir, percebeu estar dentro da boca de uma baleia.

"Senti uma textura viscosa, que roçou meu rosto. Naquele momento, fechei os olhos esperando um impacto, mas a sensação foi mais como se ela estivesse me virando do que me golpeando, e naquele momento fiquei deitado", disse Adrián.

Dell Simancas relatou que inicialmente ficou preocupado pelo filho ter sumido nas águas rapidamente: "Até vê-lo saindo do mar. Então vejo algo, um corpo, que imediatamente pensei ser provavelmente de uma baleia devido ao seu tamanho".

O momento foi registrado em vídeo por Dell, que havia fixado uma câmera na popa do caiaque em que estava para mostrar a subida das ondas naquele momento.