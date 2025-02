O filho de 4 anos de Elon Musk roubou a cena no Salão Oval da Casa Branca, nessa terça-feira (11). Na ocasião, o presidente Donald Trump decidiu aumentar os poderes do bilionário da SpaceX e da Tesla para reformar o governo americano.

Nomeado pelo presidente americano para liderar o Departamento de Eficiência Governamental (Doge), Musk alertava na reunião que, sem os cortes, os Estados Unidos iriam à falência. Ele admitiu que cometeria "erros", mas disse que estaria enfrentando o que chamou de poder de uma burocracia "não eleita".

Veja também Mundo Discurso de ódio no X cresceu 50% após Elon Musk comprar rede social, indica estudo Mundo Tarifas recíprocas: Trump desafia países que taxam os EUA e alerta o Brics sobre taxas de 100%

Mas o magnata teve algo a mais com o que se preocupar no Salão Oval. De vez em quando, ele interrompia sua fala para tentar distrair "X", seu filho com a cantora Grimes, que Donald Trump descreveu como uma criança com "um QI elevado".

Em dado momento do encontro, o filho de Musk disse "I want you to shush your mouth" – "quero que você cale a boca", em tradução livre – próximo ao republicano. No entanto, não ficou claro para quem ele proferiu o insulto.

Nos ombros do pai ou sentado no chão, o menino não se deixou impressionar pelas câmeras. Ele ainda brincou com as orelhas do pai, antes de ser entregue a uma mulher, que o levou para fora da sala.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.