Ator que interpretou papa Francisco em filme lamenta morte: 'homem íntegro'

O ator Jonathan Pryce, 77, que interpretou o papa Francisco no filme "Dois Papas" (2019), lamentou a morte do pontífice nesta segunda-feira (21) e afirmou que representá-lo no longa foi um "privilégio absoluto".

Em entrevista à CNN, o artista declarou que Francisco era um "homem íntegro, que abraçou a diversidade e a igualdade" e que "falou pelos pobres, pelos marginalizados, pelos refugiados e pelos imigrantes".

O ator também aproveitou a oportunidade para pedir aos líderes mundiais que escutem os ensinamentos do pontífice.

Pryce chegou a ser indicado ao Oscar por sua interpretação no filme, dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, mas não levou a estatueta.

Outros atores que lamentaram morte do papa

Além de Jonathan Pryce, quem do mundo cinematográfico também se manifestou sobre a morte do argentino foi Antonio Banderas, 64. Em seu perfil no Instagram, o ator se referiu a Francisco como "um homem que, à frente da Igreja Católica, demonstrou bondade, amor e misericórdia para com as pessoas mais necessitadas".

Russell Crowe também usou as redes para homenagear o papa. No X, ele escreveu que esta segunda-feira, apesar de ser um "dia lindo" em Roma, é, também, "um dia triste para os fiéis" da fé católica.

Morte de papa Francisco

Papa Francisco morreu nesta segunda-feira (21), após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) e uma insuficiência cardíaca.

O boletim médico do pontífice apontou que, antes de morrer, ele chegou a ficar em coma.