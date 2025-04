Vice-presidente dos EUA, JD Vance, esteve com Papa Francisco um dia antes da morte do religioso

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, foi a última autoridade a ser recebida para uma rápida audiência com o papa Francisco, no Vaticano, um dia antes de morrer, no domingo (20). O republicano disse, em postagem nas redes sociais, que o pontífice “estava claramente muito doente”.

"Eu fiquei feliz de vê-lo ontem, apesar de ele estar claramente muito doente", escreveu Vance na rede social X, que relembrou uma homilia do papa no início da pandemia de Covid-19. "Aquilo foi muito bonito", disse ele.

Vance, que foi criado no protestantismo, se converteu ao catolicismo em 2019, disse ainda que "seu coração está com os milhões de cristãos ao redor do mundo que o amavam". O encontro ocorreu na casa Santa Marta, e ambos fizeram votos de Feliz Páscoa, segundo informações do Vaticano.

Legenda: JD Vance disse durante o encontro que "rezava por Francisco todos os dias" Foto: Divulgação

Já a Casa Branca, em anúncio oficial, se limitou a dizer, “Descanse em paz, papa Francisco”.

Veja a postagem do vice-presidente americano

Fala de Francisco irritou os EUA

Cerca de dois meses atrás, Francisco provocou irritação no governo americano ao condenar, em uma carta direcionada aos bispos americanos, as expulsões em massa de migrantes promovidas pelo presidente Donald Trump. Ele chamou a situação de "grande crise”.

O pontífice disse no documento que "o que se constrói à base de força, e não a partir da verdade sobre a igual dignidade de todo ser humano, mal começa e mal terminará". Vance usou as doutrinas católicas como justificativa dessas políticas anti-migração, e recebeu críticas veladas do Sumo Pontífice.

Causas da morte

O papa Francisco faleceu às 2h35 da madrugada desta segunda-feira (21), no horário de Brasília, ou 7h35 do horário local. Segundo o Vaticano, a morte foi causada por um acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência cardíaca.