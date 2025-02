Brasileiro é preso suspeito de esfaquear 3 pessoas em Dublin, na Irlanda; motivo do crime está sendo investigado

O brasileiro Gabriel Ferreira Motta Valladares, 29, foi preso na noite dessa segunda-feira (10), em Dublin, na Irlanda, suspeito de esfaquear três pessoas. O crime foi registrado no último domingo (9), de acordo com a polícia irlandesa. A motivação ainda é desconhecida.

Segundo o G1, Gabriel nasceu no Rio de Janeiro, mas mora em Dublin desde 2022. À Polícia estrangeira, o brasileiro alegou que "estava com medo de ser morto" e, por isso, teria atacado as pessoas com uma faca e uma tesoura.

Testemunhas afirmaram, no entanto, que o agressor usava máscara e que as vítimas foram surpreendidas na rua.

Vítimas estão hospitalizadas

De acordo com a investigação, os três esfaqueados são homens e estão hospitalizados, sendo dois com ferimentos graves, mas sem risco de morte, e um com ferimentos leves.

O ataque aconteceu na região de Stoneybatter, no centro de Dublin. "Vi veículos da polícia chegando muito rápido e ao mesmo tempo. Vi um homem correndo e eles o pegaram na frente de uma casa. [...] Ele gritava 'me deixe em paz'. Estava apavorado, como se não esperasse o que estava acontecendo", contou uma testemunha ao jornal Irish Times.

Gabriel foi indiciado por quatro crimes, de acordo com o UOL.