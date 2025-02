Passageiro provoca atraso de 5 horas em voo ao alterar nome de Wi-Fi: 'Tem uma bomba no avião'

Um voo da companhia American Airlines que saiu do aeroporto de Austin, no Texas, Estados Unidos, a caminho de Charlotte, na Carolina do Norte, teve um atraso de quase 5 horas por causa de uma brincadeira. Isso ocorreu porque um passageiro nomeou o ponto de acesso Wi-Fi no celular como "Tem uma bomba no avião".

O voo, que sairia do Aeroporto Internacional de Austin-Bergstrom às 13h42 da sexta-feira (7) decolou apenas por volta das 18h15. O Departamento de Polícia de Austin e o Departamento de Aviação foram acionados pela tripulação.

Segundo informações da TV americana ABC News, um jovem notou a mensagem, ficou assustado e alertou uma comissária de bordo. Após o piloto ser comunicado, a aeronave voltou para o portão devido a um "problema administrativo" e as autoridades foram chamadas para investigar o caso.

Um dos passageiros do voo, Bruce Steen, de 63 anos, informou à emissora que um policial embarcou e disse aos passageiros que a mudança do nome do Wi-Fi não era engraçada. Ele pediu que a pessoa que fez a brincadeira se denunciasse. Porém, ninguém se manifestou.

"Se isso é uma piada, por favor, levante a mão agora, porque podemos lidar com a brincadeira de forma diferente do que se tivéssemos que fazer uma investigação completa do que está acontecendo aqui", disse ele.

O passageiro contou, ainda, que todos foram escoltados para fora do avião, um cachorro cheirou toda a bagagem e o compartimento de bagagem do avião foi verificado pela polícia.

À ABC News, a Administração de Segurança no Transporte dos EUA (TSA) afirmou que a agência e seus parceiros no setor de transporte "levam as ameaças de bomba muito a sério". Além disso, ainda segundo a reportagem, o Aeroporto de Austin disse que não houve impactos significativos nas operações do aeroporto ou da companhia aérea, além do voo atrasado envolvido no incidente.

