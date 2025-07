Tem feriado em agosto? Veja quais são as próximas folgas em Fortaleza e no Ceará

O mês de agosto traz datas comemorativas em todo o País, mas não conta com feriados nacionais. No entanto, trabalhadores de Fortaleza terão um descanso laboral em 15 de agosto, no Dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira da Cidade.

A data é considerada feriado na capital cearense, criado pelo decreto Municipal de nº 8796, de 9 de dezembro de 2003. Em Fortaleza, o 15 de agosto também é celebrado pelos umbandistas que homenageiam Iemanjá. Neste ano, a data cai em uma sexta-feira.

Antes disso, em 11 de agosto (uma segunda-feira), é celebrado em todo o País o Dia do Estudante. A data não é feriado, mas o cronograma letivo pode ser alterado, a depender do critério de cada escola.

Este ano o Dia dos Pais, que não é feriado nem ponto facultativo, é celebrado em 10 de agosto. Já a data de 9 de agosto é dedicada ao Dia Internacional dos Povos Indígenas.

Próximos feriados

No restante do ano, Fortaleza não conta mais com feriados municipais, assim como não há datas oficiais no Estado. Apesar disso, é possível ainda ter pausas na rotina trabalhista nos feriados nacionais que caem em dias úteis.

Veja cronograma completo dos feriados no 2º semestre de 2025:

Agosto

15 de agosto, sexta-feira – Nossa Senhora da Assunção (feriado municipal)

Setembro

7 de setembro, domingo – Independência do Brasil (feriado nacional)

Outubro

12 de outubro, domingo – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

28 de outubro, terça-feira – Dia do Servidor Público (ponto facultativo)

Novembro

2 de novembro, domingo – Finados (feriado nacional)

15 de novembro, sábado – Proclamação da República (feriado nacional)

20 de novembro, quinta-feira – Dia de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)

Dezembro