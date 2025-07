CE recebe novo aviso de ‘perigo potencial’ por ventos intensos para o fim de semana; veja cidades

Todo o litoral cearense está sob aviso de ventos intensos neste fim de semana. O comunicado foi emitido às 10h desta sexta-feira (25) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e é válido até as 10h de segunda-feira (28).

Os chamados “ventos costeiros” podem provocar a movimentação das dunas sobre construções na orla. Com o aviso de risco potencial, o Inmet orienta a entrar em contato com a Defesa Civil (telefone 199), se houver necessidade.

O aviso é válido para 37 municípios do litoral do Estado, incluindo Fortaleza, Jijoca de Jericoacoara e Amontada, cidades turísticas que ficam movimentadas nesse período de fim de férias.

Veja lista:

Acaraú

Amontada

Aquiraz

Aracati

Barroquinha

Beberibe

Bela Cruz

Camocim

Cascavel

Caucaia

Chaval

Cruz

Eusébio

Fortaleza

Fortim

Granja

Horizonte

Icapuí

Itaiçaba

Itaitinga

Itapipoca

Itarema

Jaguaruana

Jijoca de Jericoacoara

Maracanaú

Maranguape

Marco

Martinópole

Pacajus

Pacatuba

Paracuru

Paraipaba

Pentecoste

Pindoretama

São Gonçalo do Amarante

Trairi

Tururu

O Inmet reforça que as regiões afetadas são o “Noroeste Cearense, Norte Cearense, Metropolitana de Fortaleza e Jaguaribe”. Além disso, parte do litoral do Maranhão e do Rio Grande do Norte também devem ser afetados pelas condições meteorológicas.

Previsão do tempo

Para a sexta-feira, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) prevê que o céu ficará predominantemente sem nuvens pela tarde e pela noite. Já os próximos dois dias a situação permanecerá a mesma, com variação em algumas áreas do Estado. Confira:

Sexta-feira, 25/07/2025

Tarde : Predomínio do céu sem nuvens em todas as macrorregiões.

: Predomínio do céu sem nuvens em todas as macrorregiões. Noite: Predomínio do céu sem nuvens em todas as macrorregiões.

Sábado, 26/07/2025

Madrugada : Céu variando de poucas nuvens a sem nuvens em todas as macrorregiões.

: Céu variando de poucas nuvens a sem nuvens em todas as macrorregiões. Manhã : Céu variando de poucas nuvens a sem nuvens em todas as macrorregiões.

: Céu variando de poucas nuvens a sem nuvens em todas as macrorregiões. Tarde : Predomínio do céu sem nuvens em todas as macrorregiões.

: Predomínio do céu sem nuvens em todas as macrorregiões. Noite: Céu variando de sem nuvens a poucas nuvens em todas as macrorregiões.

Domingo, 27/07/2025