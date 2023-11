Guia dos quiosques da Beira-Mar de Fortaleza: todos os sabores reunidos, do Ceará e do mundo

Muito além do peixe e da cerveja, a Beira-Mar de Fortaleza é variedade. Os quiosques ao longo do calçadão não mentem. As charmosas estruturas integram o comércio do lugar, indo da Rui Barbosa ao Mercado dos Peixes, com diversidade saborosíssima e aconchegante: pertinho do oceano, vento no rosto e desejo de quero mais.

São 65 ao todo, especialistas em surpreender. Vontade de comer sushi? Por lá tem. Opção de comida londrina? Tem também. Sorvete saudável, pastel com caldo de cana, café, cuscuz e até quitutes chilenos. Paladares do Ceará e do mundo reunidos num misto de simplicidade e sofisticação, atendendo do café da manhã ao jantar, passando pelo lanche e o happy hour.

Neste guia, você conhece um recorte generoso dessa pluralidade e é convidado a desbravá-la. A maioria dos quiosques começa a funcionar ao fim de tarde, mas fique à vontade para ir em qualquer horário. Tanto para quem inicia o dia fazendo exercícios físicos quanto para quem deseja selar a noite com um encontro especial, é grande a fartura de possibilidades.

Aproveitamos o fascínio do pôr do sol para explorar dez deles. A caminhada foi longa, cruzamos praticamente toda a extensão. O melhor foi saber que, para além da comida, a travessia reserva conexões com pessoas e histórias, combo precioso. Vem passear com a gente, em diferentes seções gastronômicas, e conferir tudo.

Sabores internacionais

Comecemos pelo que geralmente impressiona o público: o fato de, na praia, ser possível degustar tantos pratos além-Brasil – ainda que muito dessa gastronomia seja encontrada facilmente em outras partes da cidade. Caso do sushi. Na Beira-Mar, o Kazui, integrante do Complexo Mareiro, é especializado nisso e em poke, típico da cozinha nativa havaiana.

Legenda: Temakis, rolinhos primavera, ceviche de salmão, niguiris, hossomakis, sashimis, entre outros, podem ser encontrados no Kazui Foto: Ismael Soares

Se o primeiro é mais conhecido, este último consiste em peixe cru cortado em cubos, geralmente servido como aperitivo ou como prato principal. Uma delícia. E há bem mais no cardápio: temakis, rolinhos primavera, ceviche de salmão, niguiris, hossomakis, sashimis, entre outros. Até sobremesa personalizada você prova – Gunkan Romeu e Julieta.

Legenda: A pegada do quiosque é ser novidade na recente revitalização da Beira-Mar, oferecendo produtos frescos e um mergulho na cultura oriental Foto: Ismael Soares

Recepcionados com toda a simpatia, experimentamos o Combinado Especial de 36 peças – incluindo, além de algumas peças já citadas, outras como Tigrado, Joy Salmão e Urakami de Camarão; poke; e torresmo de salmão, item diferenciado para quem ama petisco. No geral, os preços na casa variam entre R$9,90 e R$129,90, e dá pra ver o cozimento na hora.

A apresentação de cada prato é caprichada, e o gosto tão apurado quanto. Está no DNA do Kazui: a pegada do quiosque é ser novidade na recente revitalização da Beira-Mar, oferecendo produtos frescos e um mergulho na cultura oriental por meio do paladar. Dá pra ir sozinho ou em grupo. Todo mundo sairá satisfeito.

Perto dali, em frente ao “Interceptor Oceânico” – nome oficial da obra de Sérvulo Esmeraldo, apelidada pelos cearenses de “Chifre do Governador” – está outra parte do mundo. O Sul do Chile é uma banquinha em tons de vermelho cuja tônica é oferecer a Fortaleza o distinto paladar de nossos hermanos.

Legenda: O Sul do Chile é um trailer vermelho na Beira-Mar; apesar de pequeno, se agiganta em sabor Foto: Ismael Soares

O cardápio se divide entre sanduíches artesanais e hambúrgueres artesanais. Para os carnívoros, um paraíso: opções com frango, carne bovina e carne suína. Os vegetarianos também são contemplados, com o prato “Queso Caliente”. Nele, vem pão francês, queijo mussarela, tomate, pebre, chimichurri, maionese da casa e, acredite, abacate.

A fruta é indispensável na gastronomia chilena, e compõe, com muita qualidade, os quitutes. Está, por exemplo, no Chancho Palta – experimentado por nós, um combinado fantástico feito com carne de porco, queijo, pebre, chimichurri e maionese da casa; e no Ave Bacon, com sobrecoxa de frango desossado. De cima a baixo, a lista de delícias agrada.

Legenda: O cardápio se divide entre sanduíches artesanais e hambúrgueres artesanais, tudo com gosto apuradíssimo Foto: Ismael Soares

Já faz seis anos que o Sul do Chile está no calçadão da Beira-Mar, fruto do desejo de um simpático casal chileno de disseminar as maravilhas da própria terra. Nesse caminho, eles encontraram clientes cada vez mais ávidos, ansiosos para experimentar o próximo sanduíche ou empanada. São garantias de que esse legado continuará longo.

Mais próximo do Mucuripe e eleito por muitos como o lugar onde é possível ver o pôr do sol mais bonito da Capital, o Sir Fisher , por sua vez, reserva vivência londrina em terras alencarinas. A playlist do quiosque, regada a clássicos e contemporâneos do país que homenageia, ambienta encontros, olhares e conversas tendo a gastronomia como norte.

Legenda: O carro-chefe do Sir Fisher é o London Fish N’ Chips, prato tradicional de Londres Foto: Ismael Soares

O carro-chefe da casa é o London Fish N’ Chips, prato tradicional de Londres. Feito de Peixe Filé de Pescada Amarela junto à porção de fritas ou macaxeira, tem na crocância o ponto alto. Suculento, serve bem duas pessoas, e pode ser acompanhado por refrigerante ou cerveja. Um bônus charmoso: o forro da bandeja onde vem o prato conta a história do Sir Fisher. Lindo.

Outras belezuras são Newcastle (10 unidades de camarão grande crocante ao panko, porção de batatas fritas ou macaxeira e molho), Fisher Burger (dois filés de Pescada Amarela Empanado, molho especial, picles e pão brioche) e Marine Sandwich (oito camarões grandes salteados, cream cheese empanado, molho aioli, alface, pepino e pão baguete francês).

Legenda: Feito de Peixe Filé de Pescada Amarela junto à porção de fritas ou macaxeira, o London Fish N’ Chips tem na crocância o ponto alto Foto: Ismael Soares

Aperitivos também são boas pedidas, ideal para regar aquela conversa descompromissada. Pasteizinhos, Bastões de Creme de Peixe, Caldo de Feijão ou Peixe e Queen Rings são exemplos. Para duas pessoas, tem Picanha Suína, Filé de Peixe Grelhado, Peito de Frango com Ervas, Filé Mignon, entre outros. Preços de R$24 a R$96. Vai lá.

Hora do lanche

E quando o assunto é lanche, dá para ir além do coco e do milho assado? A resposta não somente é afirmativa, como demonstra mais uma vez a pluralidade da culinária à beira-mar. O Mais1 Café é destino perfeito para quem quer furar a bolha da merenda na praia e degustar quitutes geralmente reservados a shoppings e comércios de rua.

Legenda: De encher os olhos e o paladar: a hora do lanche no Mais1 Café reúne várias delícias Foto: Ismael Soares

Cafés quentes e gelados, croissants, pasteizinhos de Belém, pães de queijo, coxinhas, enfim, vastas opções para quem adora um clima leve e descontraído de começo de manhã ou fim de tarde. Afinal, qualquer hora é hora. Sob a escolha das proprietárias do estabelecimento – braço de uma franquia de Curitiba – experimentamos vários pratos, todos um deleite.

O café gelado sabor Ovomaltine e o quente sabor Vanilla são de beber rezando. Além disso, tanto os salgados quanto os doces primam pela qualidade e diferenciação – o croissant, por exemplo, vem da França, e os donuts são belgas. A média de gasto na loja é de R$30, valor suficiente para você sair saciado e feliz.

Legenda: Parece uma combinação incomum, mas donuts e o ruído o mar formam ótima harmonia Foto: Ismael Soares

Detalhe: o café servido no Mais1 é categorizado como Especial, ou seja, acima do Gourmet. Experiência realmente singular, pertinho do ruído oceânico, capaz de agradar tanto quem está finalizando uma caminhada quanto aqueles que acabaram de começar o trajeto.

Menos de 50 metros à frente, você dá de cara com o quiosque da Yozenn, cujo lema é “O sorvete sem culpa”. Isso porque o projeto, nascido em 2010 e genuinamente cearense, tem como proposta oferecer sorvetes zero açúcar. Os ingredientes utilizados são naturais, com frutas frescas e sem adição de produtos químicos ou conservantes.

Legenda: Açaí, cajá, castanha, chocolate 75% cacau, flor de leite trufado, manga, maracujá, puro avelã: são cerca de 20 sabores por loja da Yozenn Foto: Ismael Soares

Se você leu até aqui, certamente acredita que os produtos não têm sabor algum, correto? Ledo engano. Nem parece que os sorvetes são sem açúcar, demonstrando a natureza saborosa das frutas e o compromisso da marca. Degustamos a maioria dos sabores e garantimos: estar na Yozenn é prazeroso demais.

Açaí, cajá, castanha, chocolate 75% cacau, flor de leite trufado, manga, maracujá, puro avelã: são cerca de 20 sabores por loja – além da Beira-Mar, está presente no Meireles, Iguatemi, RioMar Fortaleza e Del Paseo – divididos em categorias: sorvetes de frutas, com Whey, sem lactose, vegano e gulosos. Fantástico, né?

Legenda: Sorvetes de frutas, com Whey, sem lactose, vegano e gulosos são as categorias encontradas na loja Foto: Ismael Soares

Outras expertises da Yozenn são cafés – Espressos, Macchiato, Cappuccinos e outros – e delícias como Fondue, Brownie, Smoothie, Salada de Frutas e Shake. Seja no potinho de 80g, no de 120g ou na casquinha, temos certeza que você vai se surpreender e adorar.

Para fechar, outro point super bacana para visitar é o X-Dog Lanches. Com amplo cardápio, reservou para nós o gosto inconfundível e refrescante do milkshake. Escolhemos o de Nutella, servido em generosa taça e geladíssimo.

Legenda: Cremoso, o milkshake do X-Dog Lanches pode ser uma excelente saída para quem quer apenas ir à praia e experimentar algo rápido Foto: Ismael Soares

Cremoso, o lanche com sabor de sobremesa pode ser uma excelente saída para quem quer apenas ir à praia e experimentar algo rápido. Ou aproveitá-lo realmente como doce pós-refeição – apesar do tamanho da taça e do quanto de sorvete você vai tomar. O que vale é saber que essa opção existe, e é magnífica.

Made in Nordeste

Por fim, é claro que nossa gastronomia não poderia ser deixada de fora. Junto a pratos tão diferenciados para comer na praia, outros se encaixam perfeitamente no cenário e não deixam de espelhar a virtude da cozinha nordestina.

No Mirante Bar e Creperia, a caminho do Mercado dos Peixes, o cuscuz deixa qualquer um com água na boca. Quentinho e feito na hora, nossa escolha foi por aquele com carne de sol. Ideal para apreciar individualmente ou, quem sabe, dividir a colher. Pode mirar nele.

Legenda: Crepe, cuscuz e cappuccino é combinação certeira no Mirante Bar e Creperia Foto: Ismael Soares

O crepe é outra joia. Se a opção for por doce, o de Nutella com Morango é um dos mais pedidos. Não sem motivo: leve e super bem preparado, agrada aos paladares mais requintados. Tem também sucos, vitaminas, petiscos com camarão, linguiças gourmet, pratos executivos e para duas pessoas, cervejas, drinks e destilados.

Por sua vez, na outra ponta da Beira-Mar, compondo metade do quiosque que abriga o Mais1 Café, está o Pastel na Praia. Sem necessidade de muita apresentação, tem no pastel com caldo de cana o grande trunfo do cardápio.

Legenda: Crocante, macio, bastante recheado e com fabricação própria, o pastel com caldo de cana do Pastel na Praia é excelente pedida Foto: Ismael Soares

Fomos de camarão, queridinho da clientela – e que acabou se tornando o nosso também. Crocante, macio, bastante recheado e com fabricação própria, espelha a tradição do lugar. Já o caldo de cana é feito em máquina moderna, sem aquele barulho todo, e tem aquele gostinho que a gente conhece e ama. Impossível não voltar mais vezes.

Quer comer algo mais encorpado? O feijão-verde do KL Restaurante e Bar não tem erro. É resultado da mistura de creme de leite, requeijão, carne de sol, queijo coalho, feijão verde e verduras. Exageradamente bonito de ver, é igualmente gostoso de degustar.

Legenda: Juntos, creme de leite, requeijão, carne de sol, queijo coalho, feijão verde e verduras provocam um exagero visual e no paladar Foto: Ismael Soares

Só não vá com tanta pressa ao prato, pois vem bem quente e a boca pode sentir essa pressão. No geral, a culinária do KL preza por esse foco, os sabores da terra: Peixada Cearense, carnes, frango, peixe, camarão, lagosta e pratos executivos. Sucos, água de coco, refrigerante, água, cervejas, drinks e doses completam o cenário.

Verdadeira coqueluche na Capital, o Pratinho da Madrugada encerra nosso guia da forma mais triunfante possível. Afinal, quem nunca ouviu falar do empreendimento – uma barraquinha que serve diariamente aquele que é um dos ouros cearenses? São centenas de pessoas em fila gigantesca para experimentar a iguaria.

Legenda: Verdadeira coqueluche na Capital, o Pratinho da Madrugada já se tornou paisagem querida na Beira-Mar Foto: Ismael Soares

Além dos tradicionais baião de dois ou arroz, vatapá, creme de galinha, paçoca e salada, na Beira-Mar outros insumos se unem, a exemplo de acarajé, açaí, milho verde, cachorro-quente e água de coco. São 13 anos de história e uma clientela fiel.

Legenda: A fila gigantesca dá dimensão do alcance do Pratinho da Madrugada Foto: Kid Júnior

Os pratinhos são vendidos a R$15, R$19, R$22 e R$25 – muitos comparam a uma janta – no trecho situado entre as ruas Tibúrcio Cavalcante e Nunes Valente. Contudo, nos últimos meses, o ponto de referência mais comum vem sendo a expressiva fila que se forma ao redor da banca. Chegue lá e observe: não será difícil saber onde você está.

Estará na Beira-Mar, de todas as cores, encontros e sabores. Estes últimos, tenha certeza, apresentam nossa alma. A parte mais deliciosa dela.



Serviço

Kazui - Poke e Sushi

Endereço: Avenida Beira-Mar, 2450. Aberto todos os dias, de 17h-23h. Mais informações nas redes sociais

Sul do Chile

Endereço: Avenida Beira-Mar, em frente à obra “Interceptor Oceânico” (conhecida como “Chifre do Governador”). Aberto de terça a domingo, de 18h às 22h30. Mais informações nas redes sociais

Sir Fischer

Endereço: Avenida Beira-Mar, 3421. Aberto todos os dias, de 9h às 23h. Mais informações nas redes sociais

Mais1 Café

Endereço: Avenida Beira-Mar, 2000, Quiosque B2. Aberto de segunda a domingo, das 7h às 11h e de 15h às 22h. Mais informações nas redes sociais

Yozenn

Endereço: Avenida Beira-Mar, Quiosque B3. Aberto de segunda a domingo, das 16h às 22h. Mais informações nas redes sociais

X-Dog Lanches

Endereço: Avenida Beira-Mar, 2200, Quiosque 7B. Aberto todos os dias, das 17h às 23h. Mais informações nas redes sociais

Mirante Bar e Creperia

Endereço: Avenida Beira-Mar, sn - Mucuripe. berto todos os dias, das 7h às 23h. Mais informações nas redes sociais

Pastel na Praia

Endereço: Av. Beira-Mar, 1800. Aberto todos os dias, das 16h às 22h. Mais informações nas redes sociais

KL Restaurante e Bar

Endereço: Avenida Beira-Mar, 2200. Aberto todos os dias, das 9h às 23h. Mais informações nas redes sociais

Pratinho da Madrugada

Endereço: Avenida Beira-Mar (entre as ruas Tibúrcio Cavalcante e Nunes Valente). Aberto todos os dias, exceto no último domingo do mês, das 20h à meia-noite. Mais informações nas redes sociais