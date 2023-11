Café à beira-mar é opção de lazer nas praias de Fortaleza

Acarajé, churrasquinho, sorvete, açaí, cerveja gelada. Quem mora em cidade litorânea já está acostumado a fazer festa com comes e bebes à beira-mar, curtindo o barulho das ondas e apreciando as belas paisagens naturais, e em Fortaleza não é diferente. Nos últimos anos, porém, um produto que à primeira vista não parece combinar com o clima praiano tem se popularizado em quiosques e lanchonetes da orla: o café.

Antes reservados a lojas de rua e shoppings, cafés quentes e gelados chegaram às praias da Capital com diversos sabores e preços, do tradicional expresso, passando por cappuccinos com borda de chocolate e avelã e chegando a frapês que, de tão cremosos, mais parecem sobremesas.

Junto a eles, uma série de quitutes que harmonizam perfeitamente com um cafezinho protagonizam novos momentos de convivência na Cidade, priorizando insumos regionais e marinhos, como queijo coalho, carne de sol e camarão.

O Diário do Nordeste preparou um guia especial para você descobrir novos lugares nas praias da Capital para tomar seu cafezinho com a brisa do mar ou do mangue. Esta é a terceira matéria da série de reportagens Viva o Verão, que explora o potencial turístico, gastronômico e de lazer em Fortaleza.

BARRA DO CEARÁ

O bairro mais antigo de Fortaleza se destaca pela diversidade de quiosques e espaços gastronômicos pertinho do mar. Para quem quer aproveitar uma bela vista e curtir o melhor da gastronomia do litoral, o Maré Café é o destino certo. Localizado no calçadão da Vila do Mar, o espaço tem opções tradicionais, como pão de queijo, croissant e várias opções de cafés quentes e gelados, mas o carro-chefe são os quitutes com insumos marinhos, com foco no camarão.

Legenda: Quitutes com recheio de camarão são carro-chefe do Maré Café Foto: Ismael Soares

Se destacam o duo de camarão crocante e a tapioca com recheio de camarão, ambos com generosas porções do fruto do mar. Brusquetas e waffles com diversos recheios também abrem o paladar. Nas bebidas, um destaque é o famoso café com melaço de rapadura.

Legenda: Café de Praia oferece ambiente ensolarado e aberto Foto: Ismael Soares

Outra opção é o Café de Praia, com opções de lanches durante todo o dia. O espaço, que começou como um ponto de encontro para surfistas há cerca de sete anos, foi expandido após o fim do período mais intenso da pandemia e se tornou uma das cafeterias mais conhecidas da região.

Localizado na rua José Roberto Sales, o lugar fica a uma esquina da orla, o que faz com que a brisa do mar seja constante, especialmente no andar de cima do café. As mesas de madeira, distribuídas em um amplo espaço, reforçam o tom de descontração e leveza da praia.

Legenda: Mais pedidos: frapê de choconinho, croissant, tapioca crocante, cappuccino com borda de Nutella e trio de bruschettas Foto: Ismael Soares

Além dos cafés clássicos (coado, com leite, expresso, descafeinado, cremoso, cappuccino e achocolatado), o cardápio oferece chocolate quente, affogato (bebida com chocolate quente, sorvete de creme e chantilly) e oito tipos de frapê. Um dos destaques é o de choconinho (foto), bem servido e saboroso.

Para acompanhar, o trio de bruschettas, a tapioca crocante e o croissant são as principais opções. Para montar o prato perfeito, o cliente pode escolher entre 15 opções de adicionais salgados, como queijo coalho, frango, carne de sol e creme de camarão, e 7 doces, como morango, doce de leite e Nutella. Há também sanduíches, sobremesas e cardápio especial para o almoço.

Legenda: O período de maior movimento no Villa Café é o pôr do sol, um dos mais bonitos da Capital Foto: Thiago Gadelha

Pertinho do Café de Praia, mas já na orla, um quiosque se destaca em frente ao pôr do sol mais famoso da Cidade. É o Villa Café, inaugurado no início deste ano e que tem na mistura de ritmos, sabores e públicos sua marca registrada.

A grande atração do local é, de fato, a belíssima vista, que contempla o encontro do mar com o rio Ceará. Durante todo o dia e à noite, há também música animada e, aos fins de semana, música ao vivo, do pop rock ao reggae.

Legenda: Espaço conta com mesas no calçadão e pertinho do mar. Na foto, cuscuz, dadinho com carne de sol, cappuccino cremoso, suco Villa e pães de queijo Foto: Thiago Gadelha

O cardápio do espaço reúne, além de petiscos e drinks, uma série de opções para café da manhã e da tarde, como croissant, tapiocas recheadas, cuscuz e cafés quentes e gelados. Um dos destaques é o frapê de cappuccino.

Com o intuito de alcançar todos os públicos, há outras opções de lanches para todas as horas, como a taça de camarões empanados e os dadinhos de tapioca com carne de sol. Para quem deseja relaxar e curtir o sol, o ideal é ir pela manhã e garantir a sombra embaixo dos guarda-sóis. Já quem deseja encontrar os amigos e aproveitar a música pode curtir o pôr do sol e à noite, momentos de mais movimento no quiosque.

Legenda: Cuscuz é bem servido, com adicionais escolhidos pelo cliente Foto: Ismael Soares

Outro espaço gastronômico ideal para curtir o fim de tarde ou início da noite é o Na Taipa - Polo Gastronômico, que começou como um ponto de venda de açaí há oito anos e hoje possui um amplo menu de gastronomia e realiza uma série de eventos culturais.

O espaço, administrado por Airton e José, pai e filho, tem jeito de casa: seu Airton está sempre por lá, com um sorriso no rosto, pronto para receber os visitantes e engatar uma boa conversa.

Ele define o local, que se transformou ao longo dos anos, como “um lugar de encontros”, onde ocorrem rodas de conversa, saraus e aniversários com frequência. No andar de cima, a vista para a Vila do Mar reserva um momento de tranquilidade e contemplação. Decoração rústica, flores e acessórios praianos complementam o aconchego do restaurante.

Legenda: Acompanhamentos para todos os gostos marcam o cardápio do Na Taipa Foto: Ismael Soares

Já no menu, cuscuz, panquecas, omeletes e tapiocas bem recheadas são algumas das opções preferidas do público para o café da tarde, além da bruaca delicada, sobremesa servida com goiabada.

O açaí que deu início a tudo também segue disponível na loja para quem quiser se refrescar em frente ao mar, além de petiscos e bebidas para quem quiser esticar e curtir a noite.

PRAIA DE IRACEMA / MEIRELES

Legenda: Cafés gelados, donuts e diversos tipos de salgados integram menu do Mais1 Café Foto: Ismael Soares

Procura uma opção rápida de lanche para recarregar as energias? Então passe no Mais1 Café, cafeteria no modelo to go que tem uma unidade na Beira Mar.

Com um menu que remonta às cafeterias de rua, o espaço tem um leque de opções para todos os gostos: do café expresso ao café sabor Vanilla, para quem quer relaxar com uma bebida quente, passando por cafés gelados, como o sabor Ovomaltine, que serve como lanche ou sobremesa.

Legenda: Franquia utiliza café especial Foto: Ismael Soares

O café utilizado ali tem um sabor extra: é um café especial, acima do gourmet, que promete um momento ainda mais saboroso. Há também vários quitutes que harmonizam perfeitamente com um cafezinho: pães de queijo, croissants e pastéis de Belém são alguns dos mais pedidos. Já para quem busca um doce para acompanhar o café, os donuts com cobertura são o destaque.

PRAIA DO FUTURO

Legenda: Simples que funciona: cuscuz, tapioca e misto quente são protagonistas no café da Santa Praia Foto: Ismael Soares

Na Praia do Futuro, algumas barracas oferecem serviço de café da manhã, opção ideal para quem vai passar o dia curtindo o mar ou deseja uma fuga na rotina durante a semana. A Santa Praia é uma delas, e conta com um complexo que inclui restaurante, lojas e quadra de beach tennis.

O foco do café da manhã da barraca, servido diariamente das 9h às 10h30, são lanches com jeito caseiro e muito sabor: tapioca, misto quente, cuscuz com queijo e ovo, cafés, sucos e água de coco.

O diferencial da Santa Praia é proporcionar a experiência de um café da manhã “pé na areia”, sob os coqueiros, em ambiente super ventilado e que oferece proteção dos raios solares mais fortes.

Além de opções mais tradicionais para um lanche matutino, sanduíches leves, crepes e açaí complementam o menu – e quem quiser esticar na praia também pode conferir opções de almoço.

SABIAGUABA

Legenda: Café e suco acompanham deliciosas tapiocas no Samburá, na Sabiaguaba Foto: Ismael Soares

Próximo ao encontro do mar com o rio Cocó, o Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba é o lugar perfeito para um fim de tarde com um belo pôr do sol e uma experiência gastronômica imperdível.

Administrado por Ana Carina e Maria Júlia Lima, mãe e filha, o quiosque Samburá chama atenção por ter opções para todas as refeições, do café da manhã ao jantar, passando por petiscos para acompanhar uma bebida gelada.

Ao chegar no local, música animada espera o cliente, que pode aguardar o prato contemplando as margens do rio Cocó. No cardápio, há duas opções de tapioca bem recheadas: carne de sol com cream cheese e queijo com melaço de cana.

Dadinhos de tapioca com uma geleia refrescante completam o cardápio de lanches e petiscos, junto ao cafezinho expresso e sucos variados.

Serviço

Maré Café

Endereço: Rua José Roberto Sales, 4442 (Vila do Mar)

Funcionamento: De terça a sexta, das 7h às 10h e das 16h30 às 21h / Sábados, das 7h às 12h e das 16h30 às 21h / Domingos, das 7h às 12h e das 16h às 19h

Mais informações no Instagram: @marecafe__

Café de Praia

Endereço: Rua José Roberto Sales, 420 - Barra do Ceará

Funcionamento: Todos os dias, das 7h às 22h

Mais informações no Instagram: @cafedepraia

Villa Café

Endereço: Av. Radialista José Lima Verde, quiosque 13 - Barra do Ceará

Funcionamento: Todos os dias, das 7h30 às 11h e das 15h às 22h

Mais informações no Instagram: @viilacafe

Na Taipa Polo Gastronômico

Endereço: Rua Dr. José Roberto Sales, 3922 - Barra do Ceará

Funcionamento: Todos os dias, das 16h às 22h

Mais informações no Instagram: @nataipaoficial

Mais1 Café

Endereço: Avenida Beira-Mar, 2000, quiosque B2 - Meireles

Funcionamento: Todos os dias, das 7h às 11h e das 15h às 22h

Mais informações no Instagram: @mais1cafe.beiramar

Santa Praia

Endereço: Av. Zezé Diogo, 3343 - Praia do Futuro

Funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h / Sábados, domingos e feriados, das 9h às 18h. Na alta estação, das 9h às 18h

Mais informações no Instagram: @santa_praia