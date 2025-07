Complexo da Sabiaguaba celebra três anos com programação que une música, boa comida e natureza

Julho é mês especial para o Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba: momento de celebrar três anos do espaço. Para isso, uma programação especial reúne música, gastronomia e artes visuais ao longo de três dias no local.

A festa inicia nesta sexta-feira (4) e segue até domingo (6) com o bônus de iniciar exatamente ao pôr do sol.

A celebração começa com o sanfoneiro Nonato Lima, famoso em todo o país por tocar ao lado de Zé Renato e Yamandu Costa. A ideia é ter bolo, parabéns e forró, com alguns dos maiores sucessos do gênero, até às 19h desta sexta (4).

No sábado (5), o pôr do sol é animado com a presença da banda Pimenta Malagueta, num misto de forró e axé para todos os públicos. Por fim, no domingo (6), a festa finaliza com Vanessa A Cantora, cujo repertório contemplará músicas que vão do romântico ao animado, de Mastruz com Leite a Tropikália.

Boa comida e arte

Além das atrações musicais, o evento proporcionará outro combo de belezas. A começar pela própria paisagem do local, com destaque para a proximidade com o rio, o mangue e a areia.

A boa comida também é outro atributo. O Complexo possui 16 quiosques de Gastronomia Tradicional, todos gerenciados por empreendedores da comunidade que compartilham receitas únicas, muitas passadas de geração em geração.

Legenda: Centro de Memórias Raízes da Sabiaguaba é um dos locais a serem visitados durante a programação festiva Foto: Ismael Soares

Além disso, de forma a mergulhar na cultura da região, o Centro de Memórias Raízes da Sabiaguaba estará de portas abertas aos visitantes, com fotografias, objetos e outros detalhes capazes de contar a história e a realidade de um dos lugares mais ricos do Ceará.

O Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba foi fundado em julho de 2022 e, desde a inauguração, já recebeu mais de 240 mil visitantes. A ideia do espaço é unir ancestralidade, inovação e empreendedorismo em meio à exuberância da natureza e da criatividade dos habitantes.

Serviço

Programação de aniversário dos três anos do Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba

De sexta (4) a domingo (6), a partir de 16h30. Endereço: R. Sabiaguaba, 832 - Sabiaguaba. Mais informações pelas redes sociais do equipamento