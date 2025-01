Filho de Kátia Cilene se forma em Medicina e escolhe 'Meu Vaqueiro, Meu Peão' como música de entrada em festa

André Luiz Camurça, filho de Kátia Cilene, se formou em Medicina, e chamou atenção para a entrada do agora médico na festa de formatura. Em celebração neste sábado (18), ele surge ao som de 'Meu Vaqueiro, Meu Peão', música composta por Rita de Cássia e eternizada pela banda Mastruz com Leite na voz de sua mãe.

"Amor da minha vida, você estava iluminado, lindo e feliz. Não tinha como ser diferente poder comemorar ao lado de pessoas que a gente ama e que acompanhou todos esses anos de perto sua dedicação e determinação, mérito seu!", comemorou Kátia Cilene no Instagram.

O agora médico é fruto da união entre Kátia Cilene e André Camurça, empresário do segmento musical. Os dois são separados. "Nosso Dedé agora virou Dr. te amamos muito filho, Que noite sensacional de celebração!, fantástico poder comemorar com você esse dia especial do lado de pessoas queridas e amadas!!!!", postou nas redes o empresário.

Música era cantada pela mãe durante a gestação

Durante entrevista ao 'Que Nem Tu', Kátia Cilene relembrou o período em que estava grávida de André Luiz. Ela disse que cantou durante toda a gestação, e teve que levá-lo recém-nascido para cumprir uma série de shows em São Paulo.

"Quando ele nasceu, ele não tinha nem um mês e teve que ir para São Paulo comigo. Os contratantes do Mastruz com Leite só queriam o show se eu estivesse. (...)".

A cantora afirmou ainda que não pensou em parar de cantar, mas a gestação a fez refletir sobre a saída da banda Mastruz com Leite.

"Sou muito reservada e calada, vinha pensando em tudo. (...) Em momento algum o Emanuel (empresário do Mastruz) pensava que eu ia pedir para sair, mas sempre faço o que o meu coração pede. Quando chegou o momento em que Deus falou comigo, foi isso", relembra Kátia Cilene.