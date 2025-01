Tony Salles é a 1ª atração confirmada do Carnaval de Aracati

O cantor Tony Salles é a primeira atração confirmada do Carnaval de Aracati 2025. O nome do artista foi divulgado na noite desta sexta-feira (17), no perfil oficial do evento no Instagram.

Tony comandará seu trio elétrico no município cearense no dia 2 de março, domingo de Carnaval, conforme a publicação.

O vídeo de divulgação começou com um trecho viral da fala da personagem Clara, da novela "O Outro Lado do Paraíso": "Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta".

Confira a divulgação:

Veja também É Hit Nattan é atingido por sandália durante show na Paraíba e se contorce de dor; assista É Hit Ivete Sangalo lança EP de verão para o Carnaval

O Carnaval de Aracati acontece entre 26 de fevereiro e 5 de março. Novas atrações devem ser divulgadas nas próximas semanas.

A atração foi repercutida pela prefeita de Aracati, Roberta de Bismarck: "O nome dele é Tony Salles, o dono do pagodão, do swing e da quebradeira que todo mundo ama. De volta à terra do melhor carnaval do Ceará, nossa 1ª atração tá mais que confirmada!".