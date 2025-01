Nattan é atingido por sandália durante show na Paraíba e se contorce de dor; assista

O cantor Nattan passou por um momento de dor ao ser atingido por uma sandália durante apresentação em Cabedelo (PB), no último domingo (12). Em dueto com Leo Foguete da música "Americana Na Vaquejada", uma pessoa do público acertou Nattan nas partes íntimas com o objeto.

Veja momento do acidente:

Com o impacto, de imediato, Nattan esboçou dor e se ajoelhou. O cantor Leo Foguete seguiu a execução da música enquanto o colega de palco se contorcia no chão.

Após alguns segundos, um produtor se aproximou de Nattan e o ajudou a se levantar.

No TikTok, um dos vídeos do ocorrido somou 1,6 milhão de visualizações. A usuária que publicou escreveu: "E Cabedelo que quase deixou o pobi do Nattan Infértil".