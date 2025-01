Resultado do Concurso dos Correios será divulgado nesta sexta-feira (17), diz estatal

Os resultados preliminares das provas do concurso dos Correios serão divulgadas nesta sexta-feira (17). A informação foi confirmada pela estatal em uma nota enviada ao portal g1.

As informações em questão estarão disponíveis no próprio site dos Correios e do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), que é a banca organizadora do certame. Ao todo, mais de 1 milhão de pessoas realizaram as provas do concurso dos Correios em dezembro de 2024.

A seleção deve preencher 3.511 vagas imediatas, sendo 3.099 delas de nível médio, para o cargo de carteiro, categoria na qual concorrem 93% (1.560.704) dos inscritos. Ao todo, quase 1,7 milhão de pessoas se inscreveram.

Segundo o balanço, os demais candidatos (111.967) concorrem aos cargos de nível superior: advogado, analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro.

Remunerações

As vagas estão distribuídas em cidades de todo o Brasil. Entretanto, os candidatos vão concorrer somente com os inscritos da mesma localidade, que já foi selecionada no momento da inscrição.

Os salários dispostos no edital variam entre R$ 2.429,26 a R$ 6.872,48, com outros benefícios como vale-alimentação, vale-transporte, plano de saúde, auxílio-creche/auxílio-babá e até adicional de atividades externas também sendo oferecidos.

A validade do concurso dos Correios terá o prazo de um ano, meses que serão contados a partir da data de homologação do resultado oficial. Além disso, esse prazo também pode ser prorrogado pelo mesmo período.

