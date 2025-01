As provas do concurso da Universidade Federal do Ceará (UFC) acontecem no próximo domingo (19) em Fortaleza, para todos os cargos. O certame oferta 144 vagas para técnico-administrativo em educação (TAE), distribuídas entre os níveis médio, técnico e superior.

Como consultar o local de prova?

Os locais de prova foram divulgados pela Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC) nesta quarta-feira (15). Para quem ainda não fez a consulta, é possível conferir o local na página oficial da banca organizadora.

Que horas começa a prova?

Os candidatos inscritos farão as provas de 09h às 13h e devem comparecer aos locais de aplicação 60 minutos antes do início, segundo o edital.

É preciso levar, obrigatoriamente, documento físico de identidade com foto em perfeitas condições, e caneta esferográfica de tubo transparente, de tinta azul ou preta.

Quais documentos são aceitos?

No dia da prova, o candidato deverá apresentar o original do documento de identidade ao fiscal de sala. Serão considerados documentos de identificação:

Carteira ou Cédula de Identidade (RG), com foto, expedida pelas Forças Armadas, Secretarias de Segurança Pública, unidades militares do Corpo de Bombeiros, órgão fiscalizadores de exercício profissional (Ordem ou Conselho de Classe) e pelo Ministério das Relações Exteriores;

Passaporte brasileiro;

Carteira funcional expedida por órgão público que, por Lei Federal, vale como identidade;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) (somente modelo com foto);

Carteira do Trabalho e Previdência Social (CTPS);

Documentos de identidade digitais de ordens e conselhos de classe, apresentados nos respectivos aplicativos oficiais, desde que contenham foto e assinatura.

Não serão aceitos como documento de identificação documentos rasurados, protocolos, cópias autenticadas ou quaisquer outros documentos diferentes dos já especificados.

O que pode e o que não pode?

Será proibido o uso de objetos eletrônicos, como celulares, relógios, fones de ouvido, calculadoras ou qualquer material de consulta.

Também não são permitidos boné, chapéu, gorro, capacete, óculos escuros, lápis, lapiseira, marca texto, borracha, corretivo ou quaisquer outros acessórios.

Ainda conforme o edital, lanches e líquidos para consumo são permitidos, desde que estejam em embalagens transparentes e sem rótulo. Os mesmos deverão ficar na parte de baixo da carteira, assim como os aparelhos celulares, que deverão ser desligados e colocados em saco fornecido pela organização do certame.

Além disso, o candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos na Folha Resposta, como nome, número de inscrição, e documento de identidade. Ao final da prova, o candidato deve entregar ao fiscal de sala a Folha Resposta devidamente assinada e o caderno de questões.

O não cumprimento das instruções resultará na eliminação imediata do candidato.

