Secitece abre 855 vagas em cursos gratuitos em parceria com Centec; veja como se inscrever

A Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (Secitece) abriu 855 vagas para os cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) ofertados em parceria com o Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec). As aulas começam na próxima segunda-feira (20).

Do total de vagas disponíveis, 585 são para cursos presenciais, realizados nas sedes dos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs), e 270 para cursos online, oferecidos na plataforma Centec Academy.

Opções de cursos

Conforme a direção do Secitece, as opções de cursos abrangem áreas diversas, como:

Lógica de Programação para Desenvolvimento Web

Introdução à Indústria de Jogos

Fundamentos da Inteligência Artificial

Rede Social para Negócios

Costureiro

Os CVTs são unidades da Secitece, administradas pelo Instituto Centec, organização social contratada pelo Governo do Ceará para promover educação profissional e tecnológica no Estado.

Inscrições

As inscrições para as turmas presenciais devem ser feitas diretamente nos CVTs responsáveis. Já os interessados nos cursos online podem se inscrever pelo site do Centec.

Com carga horária que varia de 40h a 160 horas, os cursos FIC têm aulas teóricas e práticas, sendo ideais para quem deseja ingressar no mercado de trabalho, atualizar conhecimentos ou aprender novas habilidades.

Os cursos são gratuitos e voltados para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, residentes no Ceará, com idade mínima de 16 anos (sem limite máximo). É necessário atender os requisitos e escolaridade mínima exigidos por cada curso.

Além das cidades que possuem CVTs, as formações também chegam a comunidades, municípios e distritos vizinhos, por meio de parcerias com prefeituras e organizações da sociedade civil.

