Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Interessados podem participar de capacitações de forma presencial e online

Papo Carreira

Secitece abre 855 vagas em cursos gratuitos em parceria com Centec; veja como se inscrever

Capacitações são gratuitas. Aulas começam na segunda-feira (20)

Redação 16 de Janeiro de 2025
Curso

Papo Carreira

Instituto Centec e Secitece abrem 2,5 mil vagas para cursos profissionalizantes gratuitos no Ceará

O tempo de cada formação varia de 20h a 160 horas e os alunos aprovados recebem certificado

Redação 17 de Abril de 2024
Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec)

Papo Carreira

Instituto Centec abre mais de 1.000 vagas em cursos de qualificação; veja como se inscrever

Os cursos vão ocorrer em 17 municípios do Interior

Redação 05 de Outubro de 2023
Close-up em mão escrevendo, conceito de estudante fazendo exercício escolar

Papo Carreira

Instituto Centec abre 863 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos; saiba como se inscrever

Interessados em participar devem ficar atentos aos prazos, pois diferem dependendo do período de início das aulas

Redação 25 de Agosto de 2023
Energia Solar

Papo Carreira

Instituto Centec lança curso gratuito sobre energia solar fotovoltaica; veja como se inscrever

Capacitação será realizada no CVTec de São Gonçalo do Amarante

Redação 07 de Agosto de 2023
Homem digita em notebook enquanto escreve em um caderno com um lápis sobre uma escrivaninha

Papo Carreira

Centec oferece mais de mil vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional; veja detalhes

Os cursos serão presenciais e online e darão certificado para os alunos aprovados

Redação 30 de Maio de 2023
Centec, Fatecs, inscrições, cursos gratuitos

Papo Carreira

Inscrições para processo seletivo das Fatecs terminam nesta quinta (26); veja cursos

Aulas serão realizadas na modalidade presencial

Redação 24 de Janeiro de 2023
curso de costura, fortaleza, cvt, centec

Papo Carreira

Curso de costureiro oferece 50 vagas em Fortaleza; veja como se inscrever

As aulas terão início na próxima segunda-feira (28)

Redação 22 de Novembro de 2022
cursos gratuitos online

Papo Carreira

Centec abre inscrições para 2.580 vagas em 17 cursos gratuitos a distância

Residentes de qualquer município do Ceará podem participar das formações virtuais

Redação 24 de Janeiro de 2022
Cursos online gratuitos são ofertados pelo Centec

Papo Carreira

Instituto abre inscrições para 11 cursos gratuitos voltados para pessoas em vulnerabilidade social

Entre outras, há formações em ferramentas digitais, eletricidade e Linux. As aulas serão online

Redação 12 de Julho de 2021
1 2 3