Centec abre inscrições para 2.580 vagas em 17 cursos gratuitos a distância

As inscrições para o preenchimento de 2.580 vagas em 17 cursos gratuitos do Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) foram abertas nesta segunda (24) e seguem até a próxima quinta-feira (27). Os aprovados já terão os nomes divulgados na sexta-feira (28).

Os cursos ocorrerão virtualmente em diferentes turnos, de 31 de janeiro a 25 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, com duas horas/aula por dia.

>> Clique aqui para fazer a sua inscrição

Veja formações ofertadas

Básico em manutenção de motocicletas

Turma 01: 18h às 20h (Noite)

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino fundamental incompleto

Unidade do Centec: CVT São Viçosa do Ceará

Eletricidade básica residencial

Turma 01: 14h às 16h (Tarde)

Turma 02: 18h às 20h (Noite)

Turma 03: 18h às 20h (Noite)

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino Fundamental I e II incompletos e Ensino Médio incompleto

Unidade do Centec: CVT Brejo Santo, Ipaumirim, Maranguape

Excelência no atendimento ao cliente

Turma 01: 8h às 10h (Manhã)

Turma 02: 8h30 às 10h30 (Manhã)

Turma 03: 9h às 11h (Manhã)

Turma 04: 13h às 15h (Tarde)

Turma 05: 18h às 20h (Noite)

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Unidade do Centec: CVT Aracoiaba, Fortaleza, Horizonte, Maranguape

Ferramentas digitais

Turma 01: 8h às 10h (Manhã)

Turma 02: 13h às 15h (Tarde)

Aulas: Segundas, quartas e sextas-feiras

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino Fundamental II completo e Ensino Médio incompleto e completo

Pré-requisito: Noções de informática

Unidade do Centec: CVT Jucás, Quixeré

Fundamentos do empreendedorismo

Turma 01: 14h às 16h (Tarde)

Turma 02: 18h às 20h (Noite)

Turma 03: 18h às 20h (Noite)

Vagas: 60 pessoas por turma

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino médio incompleto

Unidade do Centec: CVT Aracoiaba, Fortaleza, Quixeré

Manutenção e reparos de motor 125cc

Turma 01: 18h às 20h (Noite)

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino Fundamental I e II completos

Unidade do Centec: CVT Ipu

Noções de educação financeira pessoal e familiar

Turma 01: 14h às 16h (Tarde)

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino Fundamental I e II incompletos e completo

Unidade do Centec: CVT Limoeiro do Norte

Noções em Excel e Google Planilhas

Turma 01: 14h às 16h (Tarde)

Turma 02: 18h às 20h (Noite)

Turma 03: 18h30 às 20h30 (Noite)

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 60h

Escolaridade: Ensino Fundamental II completo ou Ensino médio incompleto ou completo

Pré-requisito: Possuir computador ou notebook com internet e conhecimentos básicos de internet

Unidade do Centec: CVT Fortim, Santa Quitéria

Noções de informática

Turma 01: 8h às 10h (Manhã)

Turma 02: 14h às 16h (Tarde)

Turma 03: 18h às 20h (Noite)

Turma 04: 18h às 20h (Noite)

Turma 05: 18h às 20h (Noite)

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino Fundamental II completo e Ensino Médio incompleto e completo

Pré-requisito: O(a) aluno(a) deve ter computador ou notebook com internet

Unidade do Centec: CVT Campos Sales, Fortim, Granja, Piquet Carneiro

Noções de liderança e gestão de pessoas

Turma 01: 14h às 16h (Tarde)

Turma 02: 18h às 20h (Noite)

Turma 03: 18h às 20h (Noite)

Vagas: 60 pessoas cada turma

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino médio completo

Unidade do Centec: CVT Granja, Iguatu, Jucás

Noções de nutrição e educação alimentar

Turma 01: 16h às 18h (Tarde)

Turma 02: 18h30 às 20h30 (Noite)

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: ensino fundamental completo

Unidade do Centec: CVT São Benedito

Noções do operador de caixa

Turma 01: 8h às 10h (Manhã)

Turma 02: 8h30 às 10h30 (Manhã)

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Unidade do Centec: CVT Maranguape, Mauriti

Norma Regulamentadora Nº 10 (NR-10)

Horário: 18h30 às 20h30 (Noite)

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino fundamental completo

Pré-requisito: Curso para profissionais do setor elétrico predial e áreas afins

Unidade do Centec: CVT Missão Velha

Técnicas básicas de jardinagem

Turma 01: 18h às 20h (Noite)

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino fundamental I e II incompletos ou completos

Unidade do Centec: CVT Ipu

Técnicas de instalações hidrossanitárias

Horário: 18h às 20h (Noite)

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino fundamental completo

Pré-requisito: Curso para profissionais do setor de construção civil e áreas afins

Unidade do Centec: CVT Ipu

Técnicas de negociação e vendas

Turma 01: 16h às 18h (Tarde)

Turma 02: 18h às 20h (Noite)

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino fundamental completo

Unidade do Centec: CVT Limoeiro do Norte, Tauá

Técnicas do assistente administrativo

Turma 01: 8h às 10h (Manhã)

Turma 02: 8h às 12h (Manhã)

Turma 03: 8h30 às 10h30 (Manhã)

Turma 04: 14h às 16h (Tarde)

Turma 05: 14h às 16h (Tarde)

Turma 06: 14h às 18h (Tarde)

Turma 07: 18h às 20h (Noite)

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Pessoas cursando o 3º ano do Ensino Médio ou com Ensino Médio completo

Unidade do Centec: Boa Viagem, Brejo Santo, Campos Sales, Fortim, Massapê, Maranguape, Tauá.

Critérios

Os candidatos precisam ser maiores de 16 anos, residirem no Ceará e estarem em alguma situação de vulnerabilidade socioeconômica (como desempregados, com renda mensal de até um salário-mínimo ou beneficiários do Cartão Mais Infância).

As capacitações são ministradas por Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT) do Centec em 23 cidades, mas moradores de qualquer município do Ceará podem participar, já que as aulas são online.

Dessa forma, o aluno precisa ter um computador, notebook ou celular com acesso à internet; e cada formação possui critérios específicos, como escolaridade e perfil profissional. Cursos da área de informática não podem ser acompanhados pelo celular, apenas por notebook ou computador.

Caso seja aprovado e não participe da formação, o interessado ficará dois meses sem poder manifestar vontade de se inscrever em um novo curso.