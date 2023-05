Centec oferece mais de mil vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional; veja detalhes

O Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) oferece mais de 1,1 mil vagas para cursos de qualificação profissional. Os cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) são promovidos pelos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs), unidades operacionais do instituto presentes no interior do Ceará. As turmas serão presenciais e online.

Interessados nos cursos presenciais devem se inscrever nas sedes dos CVTs que ofertarão as formações.

Veja a lista de cidades:

Acaraú;

Amontada;

Aracoiaba;

Fortim;

Granja;

Horizonte;

Itaiçaba;

Jucás;

Maracanaú;

Missão Velha;

Quixeré;

Santa Quitéria;

Viçosa do Ceará.

Já os que quiserem participar dos cursos online devem manifestar o interesse no site do Centec. As aulas começam na próxima segunda-feira (5) e são totalmente gratuitas.

Carga horária

De acordo com o Centec, os cursos presenciais terão carga horária de 160 horas. Já os cursos online terão carga horária de 40h e ocorrerão via Google Meet. Nas duas modalidades, os alunos aprovados receberão certificado.

Público-alvo

O público-alvo das formações são residentes no Ceará, acima de 16 anos, que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica e atendam aos requisitos de escolaridade mínima exigidos por cada curso.

O que é o Centec?

O Centec é uma Organização Social (OS) que mantém contrato de gestão com o Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), para desenvolver ações de qualificação profissional e inovação tecnológica.