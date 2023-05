UFC oferece curso de inglês para surdos; veja como se inscrever

A Casa de Cultura Britânica da Universidade Federal do Ceará (UFC) está com inscrições abertas para a seleção do semestre A1 (iniciante) do curso de Inglês para Surdos, a ser ministrado no período 2023.2.

As inscrições podem ser feitas até as 18 horas do dia 9 de junho, em formulário eletrônico.

São ofertadas 16 vagas. Podem participar candidatos que se identificam como surdos e que comprovem tal condição por meio de atestado médico; tenham conhecimento de libras e concluído o ensino médio.

>>> Veja edital completo (versão em libras abaixo)

A classificação dos candidatos terá como base a análise do histórico escolar do ensino médio. O resultado final será divulgado no dia 12 de julho, no site das Casas de Cultura Estrangeira da UFC.

As aulas começam no dia 14 de agosto e serão realizadas às segundas e quartas-feiras, das 14h às 15h40min. O curso conta com carga horária de 192 horas-aula, distribuídas em três semestres letivos, nas modalidades presencial e virtual.