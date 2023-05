Uece abre 540 vagas para três cursos de especialização em 13 polos do Ceará; saiba quais são

Oportunidade para quem deseja aprofundar conhecimentos. A Universidade Estadual do Ceará (Uece) está com inscrições abertas para os cursos de especialização em Ciência é 10, Ensino de Matemática no Ensino Médio e Gestão Pedagógica da Escola Básica.

As formações são oferecidas na modalidade à distância pela Universidade Aberta do Brasil e destinam-se a portadores de diploma em qualquer área do conhecimento nas modalidades de licenciatura plena, bacharelado ou graduação tecnológica.

O início é em agosto de 2023, com tempo de duração entre 15 e 18 meses. As inscrições custam R$100,00, são online e ocorrem até o dia 30 de maio. Completamente gratuito.

O link da inscrição pode ser conferido aqui.

