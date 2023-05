Fortaleza está com 15 trechos próprios para banho neste domingo (28)

A orla de Fortaleza conta com 15 trechos próprios para banho neste domingo (28), conforme boletim da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança de Clima (Semace).

Litoral Leste

Na Praia do Futuro, é considerado próprio para o banho o trecho entre a Rua da Embratel (Posto Guarda-Vidas 08) e a Rua Clóvis Mota, em frente ao Clube dos Oficiais de Polícia e Bombeiro Militares.

Também estão próprios os pontos na Sabiaguaba, entre a Rua Sabiaguaba e a altura da Rua Teófilo Ramos.

Litoral Central

No Litoral Central, estão próprios os trechos entre a Avenida Desembargador Moreira, próximo à Feirinha da Beira Mar, e o ponto na altura da Estátua da Iracema Guardiã. Já a Praia dos Crush foi considerada imprópria para banho.

A área da ponta do Mucuripe, compreendendo os pontos na altura do Jardim Japonês até a altura da Areninha da Praia do Futuro, está imprópria para banho.

Litoral Oeste

Está próprio para o banho a região que fica na altura da Avenida Filomeno Gomes e Praia da Barra do Ceará, na altura da Rua Rita das Goiabeiras.

Alerta para banhos após chuvas

A Semace alerta que os banhistas devem evitar tomar banho de mar após a ocorrência de chuvas de maior intensidade. "Nesse episódio as chuvas contribuem para a deterioração da qualidade das águas das praias carreando uma grande quantidade de esgotos, lixo e outros detritos através de galerias de águas pluviais, córregos e canais de drenagem", diz o documento.

Também é recomendado evitar nadar ou praticar outros esportes náuticos em locais com manchas de coloração vermelha, marrom ou azul-esverdeada, além de evitar o consumo de frutos do mar desses locais.