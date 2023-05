Adolescente que desapareceu em Guaraciaba do Norte é encontrada em Tauá; homem é preso

A adolescente de 15 anos que desapareceu na última segunda-feira (22), em Guaraciaba do Norte, foi encontrada no município de Tauá neste sábado (27). Ela estava na companhia de um homem de 29 anos, que foi detido.

Segundo a Polícia Civil, a adolescente e o homem se conheceram nas redes sociais marcaram um encotro em Tauá. Não foi informado como ela teria ido até lá. A distância entre as duas cidades é de cerca de 278 km.

A família já suspeitava da influência de um homem desconhecido que ela estava conversando na internet.

Foi instaurado procedimento para investigar o crime de subtração de menor. O homem já tinha antecedentes criminais por homicídio, roubo, furto de veículo e dano, ainda conforme a Polícia Civil.

A menina foi encaminhada para o Conselho Tutelar de Guaraciaba do Norte e deve ser entregue aos responsáveis. Os policiais investigam se, além do homem, outras pessoas participaram do crime.

Relacionamento virtual

A jovem, que tinha costuma de ir pé para o colégio, foi vista pela última vez na manhã de segunda-feira (22) por um vizinho da família. A mãe dela reportou o desaparecimento após perceber que a filha tinha saído sem o uniforme escolar. O colégio confirmou que ela não tinha comparecido à aula.

O sumiço da adolescente foi reportado ao Conselho Tutelar da cidade e à Polícia Civil, que localizou a menina neste sábado.

Segundo a irmã da adolescente, Layane Rodrigues, ela vinha apresentando comportamento estranho há cerca de um mês, desde que começou a conversar com o homem via redes sociais. A família começou a suspeitar do fato de ele não mostrar fotos nas redes sociais e pedir que a adolescente não comentasse sobre ele.

"Ela não ficava com o telefone o tempo todo, porque como é adolescente, a gente privava um pouco o telefone. Então ela tinha a hora certa de pegar. Mas quando ela entregava o telefone de volta, ela apagava as mensagens. A gente ia lá olhar e não tinha nada, nada no WhatsApp, nas redes sociais", afirmou Layane.

Após o desaparecimento, a irmã tentou ligar para o telefone pelo qual a adolescente se comunicava com o homem, mas o número não existia mais. A família, que mobilizou uma campanha para encontrá-la, acredita que a adolescente foi manipulada, segundo Layane.

