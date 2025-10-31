Diário do Nordeste
chacina mortes guaraciaba do norte prisoes condenado

Segurança

Trio membro da GDE flagrado com coletes à prova de balas após chacina no Ceará é condenado

O crime e as prisões aconteceram na cidade de Guaraciaba do Norte. Somadas, as penas dos acusados chegam a quase 63 anos de prisão

Emanoela Campelo de Melo 03 de Outubro de 2025
Foto que contém tomates plantados

Negócios

Ceará permanece como 2º maior produtor de tomate do Nordeste pelo 10º ano consecutivo

Expectativa de ultrapassar a Bahia é frustrada pela alta produção do estado baiano em dezembro

Luciano Rodrigues 25 de Setembro de 2025
Imagem de tomates produzidos em Guaraciaba do Norte, na Serra da Ibiapaba, no Ceará

Negócios

Seis das 10 maiores cidades produtoras agrícolas do Ceará ficam na Serra da Ibiapaba

Produção agro bateu recorde em 2024, atingindo R$ 6,1 bilhões

Mariana Lemos 22 de Setembro de 2025
Foto que contém o cultivo de batata-doce

Negócios

Cidade cearense é a maior produtora de batata-doce do Brasil; veja qual

Foram 107 mil toneladas produzidas

Luciano Rodrigues 12 de Setembro de 2025
Turbinas eólicas em fileira

Opinião

Mega projeto eólico de R$ 2 bilhões será instalado em duas cidades da Serra da Ibiapaba

Foto frontal Bruna Damasceno
Bruna Damasceno 01 de Julho de 2025
Histórias do imaginário popular da comunidade de Bananeiras repassadas pelos mais velhos inspiraram os roteiros dos curtas realizados pelas crianças e adolescentes atendidos no projeto

Opinião

Lendas de comunidade rural cearense inspiram filmes feitos por crianças e adolescentes

Projeto em Bananeiras, comunidade de Guaraciaba do Norte, alia formação técnica em audiovisual à valorização do território e da cultura popular

Foto frontal João Gabriel Tréz
João Gabriel Tréz 29 de Junho de 2025
Imagens sendo soltas de volta na natureza após terem sido resgatadas em Guaraciaba no Norte, no Ceará.

Ceará

Ninhada de jiboias é resgatada em terreno e devolvida à natureza, no Interior do CE; veja vídeo

O caso aconteceu na localidade de Cruz das Almas, em Guaraciaba do Norte

Redação 17 de Janeiro de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Guaraciaba do Norte?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Guaraciaba do Norte?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024

Segurança

Homem é preso com fuzis, granadas e munições dentro de carro no interior do Ceará

O material teve origem no estado do Rio de Janeiro e seria entregue em Fortaleza

Redação 07 de Setembro de 2024
