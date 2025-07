Mega projeto eólico de R$ 2 bilhões será instalado em duas cidades da Serra da Ibiapaba

Uma mega usina eólica, com investimento estimado em R$ 2 bilhões, em implantação na Serra da Ibiapaba, avançou para uma nova fase do licenciamento ambiental, com a formalização de um acordo de compensação junto ao Governo do Ceará.

O projeto prevê a instalação de 220 megawatts de capacidade na Fazenda São Francisco, localizada na zona rural dos municípios de Guaraciaba do Norte e Carnaubal.

No dia 26 de junho, foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) um acordo firmado entre a empresa responsável, Eólica Serra da Ibiapaba Holding S.A, e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) para a compensação ambiental, correspondente a 0,5% do valor total investido, aproximadamente R$ 10 milhões.

Veja também Bruna Damasceno Fortaleza receberá evento preparatório para a COP30; veja detalhes Bruna Damasceno Pelo menos cinco cidades no Ceará já estão se adaptando para enfrentar a crise climática

O valor exato da compensação ambiental será definido ao término da obra. O acordo firmado tem como base a Resolução COEMA nº 09/2003, que faz parte da política ambiental do Ceará e estabelece o Termo de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA).

De quem é o complexo

O complexo é controlado pela Eólica Serra de Ibiapaba Holding S.A. Conforme publicado no Diário Oficial do Estado, um dos seus representantes é Gilberto Lourenço Feldman, CEO da PEC Energia, empresa paulista com investimentos em várias regiões do Nordeste, incluindo Bahia, Pernambuco e Ceará.

De acordo com o site oficial da companhia, seu portfólio conta com 19 projetos, entre eles três complexos eólicos vencedores de leilões, com 91 MW de potência instalada em operação e 274 MW em fase de implantação.

A companhia é uma das interessadas em projetos de energia renovável e de Hidrogênio Verde no Complexo Industrial do Pecém (Cipp).

A coluna entrou em contato com a PEC Energia para solicitar informações atualizadas sobre o andamento das obras e o cronograma previsto, considerando o recente avanço no processo de licenciamento. Assim que houver retorno por parte da empresa, esta matéria será atualizada.