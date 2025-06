Fortaleza receberá evento preparatório para a COP30; veja detalhes

Fortaleza receberá um evento preparatório para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30) no próximo dia 27 de agosto.

A informação foi dada pelo prefeito Evandro Leitão (PT), durante o Fórum de Mudanças Climáticas de Fortaleza (ForClima), nessa sexta-feira (28).

De acordo com Leitão, o evento abordará os temas que serão pautados em novembro, em Belém, a primeira cidade brasileira a sediar a conferência mundial.

“Vamos lançar luzes para todo o Brasil, antecipando o que será discutido na COP30, que vai ocorrer em Belém. Nosso compromisso com a sustentabilidade ambiental é constante e se fortalece em espaços de reflexão e compartilhamento de conhecimentos, como o ForClima e a COP30”, afirmou.

Os principais temas da COP30 são:

Redução das emissões de gases de efeito estufa;

Adaptação às mudanças climáticas;

Financiamento climático para países em desenvolvimento;

Tecnologias de energia renovável e soluções de baixo carbono;

Preservação das florestas e da biodiversidade;

Justiça climática e os impactos sociais decorrentes das mudanças climáticas.