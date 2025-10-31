Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

A foto mostra duas armas de fogo e munições apreendidas com dois suspeitos que morreram em uma intervenção policial do CPRaio, da Polícia Militar do Ceará.

Segurança

Dois suspeitos são mortos em intervenção policial no Ceará

A dupla estaria desmontando motocicletas roubadas, em uma casa abandonada.

Redação 26 de Outubro de 2025
Turbinas eólicas em fileira

Opinião

Mega projeto eólico de R$ 2 bilhões será instalado em duas cidades da Serra da Ibiapaba

Foto frontal Bruna Damasceno
Bruna Damasceno 01 de Julho de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Carnaubal?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Carnaubal?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Delegacia Regional de Tianguá, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE)

Segurança

Mãe suspeita de deixar filhos trancados é presa por abandono de incapaz em Carnaubal

Com sinais de embriaguez, a mulher foi localizada em um estabelecimento comercial e conduzida para a delegacia

Redação 18 de Setembro de 2023
Tanque de água

Segurança

Idosa de 103 anos morre afogada após cair em tanque em Carnaubal, Interior do Ceará

Reservatório fica no quintal da residência da vítima, localizada na Zona Rural do município

Redação 24 de Março de 2023
Raimunda Maria Soares, 81 anos, morava em frente ao local do atropelamento

Ceará

Motorista perde o controle da direção e mata idosa atropelada, em Carnaubal; veja vídeo

Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

Redação 16 de Janeiro de 2023
Rua esburacada

Ceará

Chuva invade casas, escolas e transborda açudes no interior do Ceará; veja imagens

Moradores registraram os transtornos após forte precipitação

Redação 12 de Março de 2022
Crianças criam canudos sustentáveis em Carnaubal

Dias Melhores

Alunos da rede pública criam canudo ecológico a partir da cana-de-açúcar no Interior

A matéria-prima é muito abundante na região e a produção contou com materiais que os estudantes ou a escola já possuíam. A ideia é desenvolvida ao mesmo tempo em que um Projeto de Lei para proibir a comercialização de canudos plásticos em todo o Ceará tramita na AL.

Redação 05 de Junho de 2020

Região

Escola usa mototaxistas para entregar atividades a alunos sem acesso à internet no Interior

Em Carnaubal, segundo a direção, a média de alunos sem conexão chega a ser de 40%, índice que pode variar semanalmente.

Redação 29 de Maio de 2020
