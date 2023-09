Mãe suspeita de deixar filhos trancados é presa por abandono de incapaz em Carnaubal

Uma mulher de 30 anos foi presa em flagrante por abandono de incapaz, cárcere privado e crime contra o estatuto da criança e do adolescente no município de Carnaubal, no Interior do Ceará. As vítimas foram três crianças, com idades de um, dois e sete anos e uma adolescente de 12 anos, que estavam trancadas em um imóvel, sem a presença da mãe. O caso ocorreu na tarde do último sábado (16).

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) recebeu uma denúncia contra a mulher e, durante as diligências, foi até à residência onde as vítimas estavam. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), elas foram deixadas na companhia de uma conselheira tutelar enquanto os policiais realizaram buscas pela suspeita.

Com sinais de embriaguez, a mulher foi localizada em um estabelecimento comercial e conduzida para a Delegacia Regional de Tianguá, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) na região, onde foi autuada em flagrante pelos crimes de abandono de incapaz, cárcere privado e por submeter criança ou adolescente sob sua autoridade a vexame ou a constrangimento.

Segundo a polícia, a suspeita foi colocada à disposição da Justiça. As crianças foram entregues aos cuidados de um familiar.