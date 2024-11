Ministério Público pede condenação por latrocínio do acusado de matar taxista no Parque Araxá

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) denunciou Levi Oliveira Carneiro, na última quinta-feira (21), pela morte do taxista Fernando Guilherme de Holanda Campos Júnior — ocorrida no dia 15 de novembro deste ano, no bairro Parque Araxá.

Na denúncia, da 144ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, o órgão pediu a condenação de Levi pelos crimes de latrocínio cometidos contra o taxista e de roubo majorado e uso de arma de fogo contra a esposa de Fernando.

Três homens que deram apoio ao denunciado durante a ação criminosa seguem foragidos. Dois dos suspeitos tiveram fotos divulgadas pela Polícia Civil, nessa terça-feira (26).

Foto: Divulgação/PCCE

Os foragidos são Daniel Ladeira, 26, com antecedentes por roubo e ameaça, e Ronald Salatiel dos Santos, 22, com passagens por ameaça.

A investigação é conduzida pela 6ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O crime

Segundo testemunhas, quatro homens teriam abordado Guilherme enquanto ele lavava o portão de casa. O táxi do profissional estava estacionado em frente ao local. Os criminosos teriam amarrado a vítima e a esposa, com a intenção de roubar itens da casa, além do carro. Porém, Guilherme teria conseguido se soltar e reagido à ação. Neste momento, acabou baleado.

Conforme relatos da esposa da vítima, o quarteto ainda teria levado objetos, como celulares e chaves dos carros do casal. Porém, os veículos não foram levados.

Imagens de câmeras de segurança da região mostram os quatro homens fugindo a pé ou em uma motocicleta após a ação. A esposa da vítima aparece nas imagens correndo para fora de casa, pedindo socorro aos vizinhos.