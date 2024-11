Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (27/11)

A Lua amanhece em Libra, formando um aspecto harmonioso com Mercúrio. O céu de hoje favorece a comunicação e o entendimento nas relações. Se você enfrentou situações desconfortáveis na noite anterior ou durante a madrugada, este é um momento propício para esclarecer mal-entendidos e buscar harmonia.



E como já cantou Raul: "Não pare na pista, é muito cedo pra você se acostumar. Amor, não desista. Se você para, o carro pode te pegar." A quarta-feira pede movimento e ação. Observe as entrelinhas para compreender os emaranhados da sua vida e evite a inércia. Aproveite a energia do dia para avançar em seus projetos e resolver pendências.



Lembre-se de que Mercúrio está retrógrado desde 25/11, o que pode trazer desafios na comunicação e nos deslocamentos. Portanto, redobre a atenção ao expressar suas ideias e ao planejar atividades que envolvam viagens ou assinaturas de contratos.

Áries

A energia de Libra impacta suas relações. É hora de refletir sobre o equilíbrio entre dar e receber. O Nodo Sul pede que você abandone dependências emocionais e confie no poder de expandir sua visão sobre o futuro, cultivando parcerias mais autênticas.

Touro

Libra movimenta sua rotina e saúde. Abandone padrões que aprisionam seu bem-estar. Com o Nodo Sul, deixe para trás a busca por controle absoluto e confie no aprendizado de Sagitário, que inspira liberdade e novas práticas para cuidar de si.

Gêmeos

A energia de Libra ressoa com sua criatividade e autoexpressão. Deixe de lado as dúvidas sobre seu talento. O Nodo Sul pede que você confie mais na sua capacidade de criar, abraçando os riscos que vêm com a ousadia sagitariana.

Câncer

Libra ilumina questões familiares e de lar. Abandone padrões que já não sustentam o que é seguro para você. Sagitário pede que você se abra para novas formas de entender e expandir seus laços familiares.

Leão

A energia de Libra está na sua comunicação. Deixe para trás pensamentos rígidos e abra-se para diálogos mais livres e sinceros. Sagitário inspira você a explorar novas ideias e formas de compartilhar sua mensagem com o mundo.

Virgem

Libra toca seus valores e finanças. Desprenda-se de inseguranças ligadas a bens materiais. Com Sagitário, confie na sua capacidade de criar novas formas de prosperar e encontrar valor além do que é palpável.

Libra

A energia está em você! Este é um momento de autodescoberta e desapego de padrões que não refletem mais quem você é. O Nodo Sul pede que você confie no seu potencial de crescimento e liderança, inspirado pela ousadia de Sagitário.

Escorpião

Libra movimenta seu inconsciente. Libere medos e culpas que ainda te prendem. Sagitário chama você a explorar sua espiritualidade e encontrar liberdade em novas formas de conexão consigo mesmo.

Sagitário

Libra toca suas amizades e projetos. Deixe para trás relações que não ressoam com quem você está se tornando. Confie na sua habilidade de guiar grupos e explorar novas ideias que beneficiem a todos.

Capricórnio

Libra movimenta sua carreira e ambições. Abandone velhos modelos de sucesso que não fazem mais sentido. Sagitário inspira a confiança de que há novos horizontes para conquistar, alinhados ao seu propósito.

Aquário

A energia de Libra ilumina sua fé e aprendizado. Deixe de lado crenças que limitam seu crescimento. Sagitário o encoraja a explorar novas perspectivas e buscar experiências que expandam sua visão de mundo.

Peixes

Libra toca questões de profundidade emocional e recursos compartilhados. Desprenda-se de medos ligados a perdas. Sagitário pede que você confie na abundância que vem ao se abrir para novos investimentos e intimidades.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.