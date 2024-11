Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 27 de novembro

A Lua amanhece em Libra, formando um aspecto harmonioso com Mercúrio. O céu de hoje favorece a comunicação e o entendimento nas relações. Se você enfrentou situações desconfortáveis na noite anterior ou durante a madrugada, este é um momento propício para esclarecer mal-entendidos e buscar harmonia.



E como já cantou Raul: "Não pare na pista, é muito cedo pra você se acostumar. Amor, não desista. Se você para, o carro pode te pegar." A quarta-feira pede movimento e ação. Observe as entrelinhas para compreender os emaranhados da sua vida e evite a inércia. Aproveite a energia do dia para avançar em seus projetos e resolver pendências.



Lembre-se de que Mercúrio está retrógrado desde 25/11, o que pode trazer desafios na comunicação e nos deslocamentos. Portanto, redobre a atenção ao expressar suas ideias e ao planejar atividades que envolvam viagens ou assinaturas de contratos.

Signo de Gêmeos hoje

A energia de Libra ressoa com sua criatividade e autoexpressão. Deixe de lado as dúvidas sobre seu talento. O Nodo Sul pede que você confie mais na sua capacidade de criar, abraçando os riscos que vêm com a ousadia sagitariana.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.